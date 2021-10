Michał Kurtyka żegna się z klimatem. "Trochę ludzi w niego uwierzyło"

To mój ostatni dzień w ministerstwie klimatu – powiedział Michał Kurtyka podczas konferencji, na której podsumowuje ostatnie dwa lata w resorcie. Przez ten czas jako minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka był dobrze oceniany. Eksperci do jego sukcesów zaliczają m.in. ustalenie daty odejścia polskiej energetyki od węgla i rozwój fotowoltaiki. Wskazują, że Michał Kurtyka zderzał się z trudnym otoczeniem politycznym, także (a może zwłaszcza) w rządzie, którego był członkiem.

Luka węglowa i ciepłownictwo

Pozytywny wyjątek w rządzie

Złe dobrego początki

Toksyczne środowisko

Dobre relacje z UE

Przypomina, że za kadencji Michała Kurtyki uruchomiono Fundusz Modernizacyjny, czyli jedno z ważniejszych narzędzi finansowania transformacji energetycznej.Z mieszanymi ocenami należy popatrzeć na rozwój elektromobilności. Z jednej strony Michał Kurtyka mocno promował elektromobilność, ale z drugiej strony Polska wciąż jest w ogonie państw UE pod względem ilości samochodów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania.W ministerialnym dorobku Michała Kurtyki są także minusy.- Minusem kadencji Michała Kurtyki było to, że choć rozpoczęła się dyskusja o odchodzeniu energetyki od węgla, to wciąż nie mamy realnej propozycji wypełnienia luki węglowej, która pojawi się już za kilka lat. Cała para poszła w dyskusję o energetyce jądrowej. Nie rozstrzygając o tym, czy energetyka jądrowa ma sens w Polsce czy nie, to wiadomo, że elektrownie jądrowe powstaną najwcześniej za kilkanaście lat a luka węglowa pojawi się już w 2025 czy 2027 r. - zaznacza Joanna Maćkowiak Pandera.Są też i inne niedociągnięcia.- Wciąż nie ma strategii dla ciepłownictwa. Jestem tym sfrustrowana, ponieważ Forum Energii i wiele innych środowisk eksperckich mocno zaangażowało się w prace w zespołach w Ministerstwie Klimatu. Niestety ciepłownictwo dryfuje, a nasze państwo nadal nie ma strategii i chaotycznie rozdziela finansowanie, na działania bez przyszłości - zaznacza Joanna Maćkowiak Pandera.- Były dobre strony działalności Michała Kurtyki w rządzie, czego nie można powiedzieć o każdym ministrze. Pozytywną rzeczą było sprawne przeprowadzenie, na poziomie międzynarodowym i krajowym, konferencji COP24 w Katowicach w 2018 r. Zebranie zespołu na profesjonalnym, światowym poziomie było z korzyścią dla reputacji Polski - mówi WNP.PL Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor Instytutu Strategie 2050, think tanku współpracującego z ruchem Szymona Hołowni Polska 2050.Drugim sukcesem był silny rozwój fotowoltaiki, co nastąpiło m.in. dzięki programowi Mój prąd. Dynamika rozwoju fotowoltaiki obecnie sytuuje Polskę w europejskiej czołówce.Były też minusy.- Do najbardziej istotnych minusów należy sprawa kopalni Turów, tam można było reagować na znacznie wcześniejszym etapie, kiedy Czesi przejeżdżali do Polski zanim złożyli skargę do TSUE. Te rzeczy zignorowano, w efekcie czego teraz mamy wielki konflikt z dużą stratą dla finansów publicznych. Prawdopodobnie sprawa Turowa to nawet nie jest efekt zaniedbań samego Michała Kurtyki, lecz jest to skutek braku możliwości wpływu na polską politykę przez ministra z powodu jego nie najmocniejszego usytuowania politycznego. Najwyraźniej Michał Kurtyka nie miał wystarczającego przebicia, żeby dopilnować tej sprawy - ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.Kolejny minus to projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego, mamy do czynienia z porażką tego programu.Niejednoznaczna jest opinia dot. zgody Polski na redukcję emisji CO2 przez UE do roku 2030. Na ten cel zgodzić się należało, ale jednocześnie trzeba było żądać osłon dla polskiej gospodarki, zamiast tego na nowe cele redukcji CO2 zgodziliśmy się w zasadzie bezwarunkowo.- Michał Kurtyka wcześniej był wiceministrem w Ministerstwie Energii, które oceniam zdecydowanie negatywnie. Ministerstwo Energii, zostawiło po sobie górę nierozwiązanych problemów – na końcu jego działalności sytuacja w energetyce była gorsza niż przed jego powołaniem. Michał Kurtyka jako wiceminister wyszedł prawdopodobnie z najgorszego od wielu lat ministerstwa do spraw energii, równocześnie obejmując swoją funkcję musiał zmierzyć się z szeregiem wyzwań zarówno wewnętrznych jak i na poziomie UE. Okazało się, że powołanie Ministerstwa Klimatu, a potem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to był dobry ruch. Za ten okres Michała Kurtykę trzeba oceniać dobrze, tym bardziej, że choć warunki miał niesprzyjające, to próbował dostosować polską energetykę do światowych megatrendów i do otoczenia unijnego - mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).W jego ocenie Ministerstwo Klimatu, co prawda w sposób wybiórczy i niecałościowy, ale ruszyło w takim kierunku, aby na politykę klimatyczną patrzeć nie na jako sztuczny wymysł do zwalczania, ale jako na coś pozytywnego, w czym warto i trzeba uczestniczyć. Dzięki temu udało się poprawić relacje z instytucjami unijnymi w obszarze energia, środowisko i klimat.- Pozytywnie oceniam wybór i powołanie pełnomocnika rządu ds. OZE oraz późniejsze jego działania, dzięki czemu udało się zrobić kilka ważnych rzeczy. Jedną z nich jest przyśpieszenie rozwoju fotowoltaiki, tylko w 2020 r. w tym segmencie zainwestowano blisko 5 mld zł, widzieliśmy ogromny wzrost liczby instalacji prosumenckich. To prawdopodobnie jeden z największych jego sukcesów - ocenia Grzegorz Wiśniewski.Innym sukcesem było uwiarygodnienie w oczach inwestorów instytucji finansujących, w trudnym czasie pandemii, systemu aukcyjnego w OZE.Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego w czasie urzędowania Michała Kurtyki w rządzie trwała walka postu z karnawałem.- Michał Kurtyka w świetnym stylu poprowadził COP-24 w Kotowicach w grudniu 2018 roku i wydawało się że ma w dziele ochrony klimatu ma wsparcie rządu i w tym kierunku skieruje politykę. Nie można jednak wymagać tego, aby radykalnie wzmocnić pozycję Polski w UE w obszarze klimatu, jeżeli polski wicepremier powątpiewa w 2021 roku w antropogeniczne zmiany klimatu, chwilę po Nagrodzie Nobla dla ludzi, którzy to udowodnili. Szefowie Michała Kurtyki wyrażali wątpliwości co do zmian klimatu a on był ministrem klimatu, można więc sobie wyobrazić w jak toksycznym środowisku przyszło Michałowi Kurtyce działać - wskazuje Grzegorz Wiśniewski.Pomimo tego, dzięki działalności Michała Kurtyki udało się poprawić relacje z UE, co umożliwiło otwarcie się na innowacje i otworzyło możliwości przestawienie firm, również państwowych, na transformację energetyczną.Opór był także na innym froncie.- Ministerstwo Klimatu, tak jak i wszystkie inne resorty, działają w strukturze Rady Ministrów. Widać było, że nie jest to silne ministerstwo i procedury legislacyjne dotyczące kwestii środowiskowych i OZE, nie szły tak szybko jak inne - ocenia Grzegorz Wiśniewski.Jak ocenia, Michał Kurtyka to sprawny organizator i dobrze zorganizował swój resort, pozyskał cenne kadry pomimo tego, że jest trudna sytuacja jeśli chodzi o wysokość płac w administracji.- Trochę ludzi w niego uwierzyło - zauważa Grzegorz Wiśniewski.Na minus Ministerstwa Klimatu należy zaliczyć te kwestie, które wymagały współpracy z innymi resortami. Jedną z najważniejszych kwestii, która nie została załatwiona, to liberalizacja przepisów dot. zasady 10 H. To nie leży w kompetencjach Ministerstwa Klimatu lecz ministra odpowiedzialnego za budownictwo, ale wprost uderza w politykę energetyczną i wpływa na ceny energii.Współpracy z innymi organami rządu wymaga także rozwój energetyki jądrowej. W tym przypadku również mieszały się kompetencje Ministerstwa Klimatu i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.