Michał Popiołek, mBank: pandemia przyspieszy zielone inwestycje

W Polsce rośnie zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii. Ich udział w bilansie energetycznym wynosi wg różnych danych od 8,6 do 10 GW.

Dominującą rolę odgrywają tu środki niepubliczne, w tym banki komercyjne.

Spalać albo nie spalać?

Coraz więcej miast inwestuje w spalarnie odpadów, choć projekty te bywają niekiedy traktowane jako kontrowersyjne ze środowiskowego punktu widzenia. Czy takie instalacje w polskich miastach znajdą finansowanie jako zielone inwestycje?- Gdyby segregacja odpadów była całkowita, stuprocentowa, spalarnie nie byłyby potrzebne. Ale nie żyjemy w idealnym świecie - komentuje dyrektor w mBanku i dodaje, że ponieważ dzięki spalaniu niesegregowane odpady poddawane są odzyskowi energetycznemu, jest to część zielonego podejścia do zielonej energetyki. - Będziemy wspierać spalarnie o odpowiedniej technologii, dobrym dostępie do rynków odpadów - mówi Michał Popiołek.Czytaj też: Świat inwestuje w energię odnawialną. A Polska?