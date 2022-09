Michał Sołowow jeszcze nie kupi Rafako. Jest nowy termin

Rafako, PBG i MS Galleon zawarły porozumienie przedłużające termin na spełnienie się warunków zawieszających do 31.10 zobowiązanie MS Galleon do kupna 7 665 999 akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym Multaros, czyli pośrednio 34 800 001 akcji Rafako.

Wcześniej termin określono na 29 lipca 2022 roku, potem na 15 września 2022 r.

Opóźnienia do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających

W porozumieniu wskazano, że przyczyną przedłużenia terminu sprzedaży akcji są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez Rafako dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających.

Chodzi o opóźnienia w zakresie:

1. dokonania przez Rafako rozliczeń finansowych lub zawarcia z Gaz-Systemem porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu, na warunkach satysfakcjonujących inwestora;

2. rozmów dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi Rafako w przedmiocie podpisania przez inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez MS Galleon minimum 50 proc. łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako, na warunkach satysfakcjonujących inwestora.

Po raz kolejny przedłuża się sprzedaż Rafako Michałowi Sołowowowi

Przypomnijmy, że w marcu 2022 PBG zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon, kontrolowaną przez polskiego miliardera Michała Sołowowa, trójstronną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której PBG ma sprzedać inwestorowi blisko 7,7 mln akcji Rafako i udziały w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, czyli pośrednio 34,8 mln akcji Rafako należących do Multaros.

