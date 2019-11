Michała Kurtykę czekają cztery wyzwania

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację Ministerstwa Energii. W zamian ma powstać Ministerstwo Klimatu. Na jego czele stanie Michał Kurtyka, bardzo dobrze oceniany specjalista ds. ochrony klimatu, doskonale sobie radzący w międzynarodowych negocjacjach. W kompetencjach Ministerstwa Klimatu będą te kwestie klimatyczne, które były dotąd w Ministerstwie Środowiska oraz program Czyste Powietrze i NFOŚIGW. Nowy resort będzie się zajmował także energetyką i ciepłownictwem, a prawdopodobnie także gospodarką odpadami. Nie będzie jednak zajmował się geologią. Same zmiany organizacyjne to za mało, żeby powiedzieć, że teraz już wszystko będzie lepiej. Żeby zaradzić głównym problemom - których jest zasadniczo cztery - potrzebne są współpraca rządu i ekspertów oraz środki na przygotowanie dobrych regulacji.

Likwidacja Ministerstwa Energii nie powinna dziwić

Ważne Ministerstwo Środowiska

W jej ocenie ustawa nie przyznała samorządom ani większych kompetencji dla wywiązania się z tego obowiązku ani pieniędzy na jego skuteczną realizację.- Widać więc że celem było formalne a nie faktyczne rozwiązanie problemu – przekonuje Gabriela Lenartowicz.Jak twierdzi Joanna Maćkowiak Pandera, likwidacja Ministerstwa Energii nie dziwi, ponieważ ostatnie cztery lata były rozczarowujące ze względu na brak ambitnej polityki energetycznej, nietransparentne podejście do transformacji energetycznej, zamrażanie cen energii, brak działania lub nawet blokowanie działań wspierających pozbycie się smogu.Kierownictwo resortu zajmowało się głównie obroną status quo górnictwa, co doprowadziło do wielu niepokojących zjawisk - wzrostu cen energii elektrycznej, coraz większego ryzyka wystąpienia luki w wytwarzaniu energii, wzrostu importu gazu, węgla i energii elektrycznej.- Same zmiany organizacyjne to za mało, żeby powiedzieć, że teraz już wszystko będzie lepiej. To mrzonka, że podział kompetencji – taki lub inny rozwiąże problem braku wizji i odwagi. Potrzebne są dwie rzeczy – współpraca rządu i ekspertów oraz środki. Bez znacznego wzmocnienia Ministerstwa Klimatu – zarówno kadrowego jak i finansowego trudno będzie sprawnie przygotować dobre regulacje. Energetyka zmienia się szybko, w Europie a szczególnie w Polsce mamy niewielu ekspertów, którzy rozumieją te zmiany i potrafią zaproponować rozwiązania, które sprawdzą się w polskich warunkach – podkreśla Joanna Maćkowiak Pandera.Jak podpowiada, Ministerstwo Klimatu musi przyciągnąć ekspertów i mieć do dyspozycji środki dla analizy. Musi mieć zespoły analityków, którzy mają dostęp do danych, a nie korzystają tylko i wyłącznie z rozwiązań podsuwanych przez uczestników rynku. Dotyczy to nie tylko Ministerstwa, ale również Urzędu Regulacji Energetyki, który mimo coraz większego zakresu obowiązków nie dostaje dodatkowych środków na działania. Tak się nie da przeprowadzić transformacji w Polsce.Po drugie ważne, żeby w rządzie powstała wspólna wizja zmian w energetyce, podejścia do ochrony klimatu i powietrza. Te rozmowy muszą się odbywać na najwyższym szczeblu i powinny być oddzielone od politycznych gier. Minister Kurtyka powinien otrzymać wsparcie od kolegów i koleżanek z rządu, od partii rządzącej, również od opozycji, bo to trudna misja, która nie może się nie udać.- Moim zdaniem energetyka w Polsce jest dużym kryzysie, wszystkie prognozy na przyszłość dotyczące cen energii, emisji, importu surowców są niepokojące. Tematów jest mnóstwo, ale widzę cztery priorytety: po pierwsze głęboka reforma rynku energii zgodna z europejskimi regulacjami, która umożliwi efektywną kosztowo integrację źródeł energii - przekonuje Joanna Maćkowiak Pandera.Druga kwestia to rozstrzygnięcie czym zastąpić wypadający ze starości węgiel oraz decyzje, które dadzą impuls do zmiany.- Po trzecie trzeba zastąpić węgiel w gospodarstwach domowych czystymi źródłami energii. Można to osiągnąć tylko przez znaczną poprawę efektywności energetycznej w budynkach. Po czwarte dogadanie się z Brukselą. Polska sama nie poradzi sobie z transformacją energetyki, a w kolejnych miesiącach będą zapadały ważne decyzje dotyczące budżetu – wylicza Joanna Maćkowiak Pandera.Nie można zapominać o Ministerstwie Środowiska, które choć okrojone, nadal będzie funkcjonować. Po wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Środowiska kwestii związanych z klimatem, mają w nim pozostać Lasy Państwowe, parki narodowe i kwestie geologiczne. Ministerstwo pod nową nazwą Zasobów Naturalnych, przypadło Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry.Jest tu kwestia pozostawionej bez biegu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, będącego w kompetencjach dotychczasowego Ministerstwa Środowiska. Tuż przed wyborami parlamentarnymi zgłoszono projekt jego nowelizacji, która wprowadzała ułatwienia w budowie kopalń, założono m.in. ograniczenie praw obywateli i pominięcie decyzyjnej roli samorządów terytorialnych, na terenie których miano prowadzić wydobycie. Nie wykluczone, że teraz ta nowelizacja ponownie się pojawi.- Mówiło się o rozszerzeniu ustawy w taki sposób, aby obejmowała nie tylko wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego, ale również wydobycie innych surowców, jak np. cynk czy miedź. Na pewno zakusy wprowadzenia takich zmian są. Być może wyrazicielem takich poglądów będzie wicepremier i minister Jacek Sasin, który będzie reprezentował interesy spółek skarbu państwa. Nie można wykluczyć, że minister Sasin będzie naciskał na takie zmiany w prawie geologicznym i górniczym, które będą umożliwiały szybkie inwestycje, niekoniecznie honorując przy tym prawa obywateli i kwestie ochrony środowiska – ocenia Gabriela Lenartowicz.Zwraca też uwagę, że konsekwencją powstania nowego Ministerstwa Klimatu i zmian kompetencji pozostałych ministerstw będą najpewniej zmiany legislacyjne, w tym zmiany w ustawie o działach administracji rządowej.