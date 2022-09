Michel: UE musi zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć jej podaż

Unia Europejska musi wyjść poza swoje obecne plany walki z kryzysem energetycznym, aby ludzie mogli opłacić rachunki za energię – powiedział w Brukseli w wywiadzie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

- Musi zmniejszyć zużycie energii, a także zwiększyć jej podaż - dodawał.

Ministrowie energetyki krajów UE będą rozmawiać o dalszych krokach dot. unijnej energetyki 30 września.

Szef Rady Europejskiej w ostatnim czasie odwiedził Algierię, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Michel zaznaczył, że kraje, które odwiedził, oczekują ze strony UE konkretów co do zasad współpracy nie tylko w krótkim terminie.

Rozmowy dotyczyły też cen energii.

W październiku odbędą się natomiast dwa unijne szczyty. będzie o czym rozmawiać, nie tylko w kwestiach energii

"To dobre propozycje, ale potrzebne będą kolejne kroki. Musimy podjąć decyzje tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Michel dziennikarzom odnosząc się do przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji dotyczących obniżenia cen energii dla obywateli i firm w UE.

Unia Europejska musi mieć plan. Musi przedstawić konkretną propozycję, bo "sytuacja energetyczna" się komplikuje

Jak powiedział Michel, w sprawie wprowadzeniu limitów cen na dostawy gazu UE to Komisja Europejska musi przedstawić konkretną propozycję.

Szef Rady Europejskiej w ostatnim czasie odwiedził Algierię, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby w stolicach tych krajów rozmawiać o zwiększeniu dostaw gazu i energii do Unii Europejskiej. Jak podkreślił, rozmowy przebiegały w dobrym duchu.

"Zdecydowałem się pojechać do tych krajów, ponieważ jestem całkowicie przekonany, że potrzebne są rozwiązania, które będą chronić Europejczyków (…) od konsekwencji wojny, szczególnie w obszarze cen energii" - zaznaczył.

O czym rozmawiał Charles Michel i z kim? "Chcą wiedzieć, w jaki sposób UE widzi swój mix energetyczny do 2050 r."

Jak wskazał, współpraca UE z tymi krajami może obejmować zwiększenie dostaw źródeł energii z Algierii do Włoch i Hiszpanii, inwestycje UE w modernizację połączeń gazowych między Algierią a Włochami, jak również położenie kabli do przesyłu energii elektrycznej na dnie Morza Śródziemnego. W Katarze rozmowy dotyczyły dodatkowych dostaw LNG, które mogłyby zostać przekierowane do Europy z Azji, w Arabii Saudyjskiej inwestycji w "zielony wodór", a w ZEA w odnawialne źródła energii.

Michel zaznaczył, że kraje, które odwiedził, oczekują ze strony UE konkretów co do zasad współpracy nie tylko w krótkim terminie, ale także średnioterminowo i długoterminowo. "Chcą wiedzieć, w jaki sposób UE widzi swój mix energetyczny do 2050 r." - wskazał. Powiedział, że otwarte pozostaje pytanie, czy kraje UE miałby podpisywać umowy długoterminowe na dostawy surowców z tymi państwami.

Dla krajów eksportujących surowce energetyczne w krótkim terminie wysokie ceny surowców są korzystne, ale...

Rozmowy dotyczyły też cen energii. Jak wskazał Michel, dla krajów eksportujących surowce energetyczne w krótkim terminie wysokie ceny surowców są korzystne, bo gwarantują im wysokie zyski, ale jeśli wysokie ceny wywołają zawirowania gospodarcze na świecie to również dla nich może się to okazać problemem.

W kontekście wojny powiedział, że nie można zapominać, iż Rosja jest posiadaczem broni atomowej. "Ta wojna jest ekstremalnie niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale dla całego świata. Rosyjskie władze kilka razy stosowały bezpośrednie groźby (..) jeśli chodzi o wykorzystanie broni jądrowej" - zaznaczył.

Z Brukseli Łukasz Osiński

