KGHM Polska Miedź otrzymał od Ministerstwa Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym miedziowy gigant otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji.

KGHM planuje zbudować modularną elektrownię jądrową o mocy 462 MW składającą się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW.

Amerykański partner KGHM, firma NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC).

W maju 2023 r. na zlecenie NuScale firma Doosan Enerbility Co. Ltd rozpoczęła produkcję odkuwek dla pierwszej elektrowni Voygr-6TM o mocy 462 MW, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Jej uzyskanie uprawnia KGHM do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych ustaleń administracyjnych, takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę.

Modułowe elektrownie jądrowe wsparciem transformacji energetycznej

- Nasz cel to bezpieczna, ekologiczna i stabilna cenowo energia, która pozwoli nam utrzymać przewagę biznesową KGHM w skali globalnej. W przypadku zaangażowania w energię jądrową mamy silne wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych, a teraz akceptację Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To ważne, bo wprowadzenie w naszym kraju technologii jądrowej, opartej na małych modułach, to również wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź.

KGHM w 2022 roku podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiące pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej miedziowej spółki.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska to ogólna opinia w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano między innymi w oparciu o dokumentację projektu, który uzyskał już końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

KGHM chce być w 2050 r. neutralny klimatycznie

W styczniu 2023 r. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77MW, którą ma otrzymać w 2024 r.

NuScale złożył również pierwsze zamówienie na produkcję komponentów zbiorników ciśnieniowych, co stanowi wyraz znacznego zaawansowania tego dostawcy technologii w procesie jej faktycznego wdrożenia.

Celem KGHM jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dla miedziowego giganta kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50 proc. energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

KGHM to spółka będąca jednym z 10 największych producentów miedzi na świecie i czołowym srebra. Zatrudniająca ponad 20 tys. pracowników, ma aktywa w Polsce oraz na zachodniej półkuli.