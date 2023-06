„Miejsce dla energetyki wiatrowej w polskim miksie jest na podium”

Według danych organizatorów wiatrowa Konferencja PSEW 2023 zgromadziła rekordowe około 2 tys. uczestników, ale ważniejsze co na niej usłyszeli. A usłyszeli od polityków różnych opcji, że odwrotu od dekarbonizacji nie ma i kurs na energetykę odnawialną jest zdecydowany.

- Wydaje się, że doszliśmy do takiego punktu, w którym politycy jednogłośnie mówią, że miejsce dla energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym jest na podium - uważa Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej(PSEW).

Zdaniem prezesa PSEW rok 2023 jest przełomowy dla energetyki wiatrowej w Polsce - na lądzie ze względu na liberalizację ustawy odległościowej, a na Bałtyku ze względu na wskazanie nowych lokalizacji

Niemniej m.in. po zmianie ustawy 10H utrzymuje się niedosyt zakresu jej liberalizacji, a możliwości przyłączeniowe do sieci nadal są w czołówce barier rozwojowych onshoru i pojawia się kwestia umów przyłączeniowych dla nierealizowanych projektów OZE.

- Rynek wiatrowy na dobre się rozpędził. Wszystko wskazuje na to, że będzie przyspieszał w kolejnych latach. Ustawa 10 H została zliberalizowana i to sukces naszych firm i całej branży energetyki wiatrowej. Otworzyło się okno na dalsze inwestycje w energetyce wiatrowej na lądzie, a korzystać będzie zarówno polska gospodarka jak i społeczeństwo - komentował Janusz Gajowiecki, otwierając Konferencję PSEW 2023 w Serocku.

- Wszystkie oczy zwrócone są również na morską energetykę wiatrową. Projekty pierwszej fazy wchodzą już w realizację i druga faza, można powiedzieć, też jest już za rogiem Kluczowe jest jak wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej również dla naszego przemysłu, dla naszej gospodarki - mówił Janusz Gajowiecki.

Te oceny to świadectwo, że energetyka wiatrowa w Polsce generalnie znalazła na ścieżce wzrostowej, ale - jak pokazały kongresowe debaty i przedstawiony na konferencji raport o energetyce wiatrowej – stan branży nie jest oczywiście czarno-biały.

Politycy widzą przyszłość gospodarki na zielono, co cieszy wiatraki

Niemniej, z punktu widzenia inwestorów z pewnością istotne jest, że reprezentacji głównych polskich partii politycznych złożyli w trakcie politycznej debaty przedwyborczej zapewnienia korzystne z punktu widzenia przyszłości energetyki odnawialnej.

- Generalnie gdybyśmy chcieli wyznaczyć kierunek to on jest nieodwracalny. Tutaj nie ma wątpliwości, a mianowicie to jest dekarbonizacja gospodarki, zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii - stwierdził Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Ireneusz Zyska komentując, że „w Polsce wciągu ostatnich 3,5 lat osiągnęliśmy spektakularny, historyczny sukces jeżeli chodzi o rozwój OZE” podał, że we wskazanym okresie do sieci zostały przyłączone OZE o mocy ponad 15,5 GW.

Minister podał też, że ze skali zakontraktowanych projektów („to nie jest symulacja”) wynika, że w Polsce w 2025 roku moc OZE sięgnie 35 GW, a w roku 2030 około 60 GW.

Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, stwierdził, że odejście od węgla i od paliw kopalnych „docelowo jest absolutnie nieuniknione”.

- Docelowo w miksie energetycznym odnawialne źródła energii plus atom. Paliwa kopalne, węgiel, tylko w okresie przejściowym i to tylko jako dopełnienie systemu, jako jego stabilizacja - mówił Borys Budka.

Po panelu „Debata polityczna – wizje sektora energetycznego po wyborach” Janusz Gajowiecki stwierdził iż wydaje się, że „doszliśmy do takiego punktu, w którym politycy jednogłośnie mówią, że miejsce dla energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym jest na podium”.

Liberalizacja ustawy odległościowej to krok do przodu na zaledwie 4 GW

Konferencyjne debaty były ważnym źródeł informacji, ale poza tym stan na koniec 2022 roku i najbliższe perspektywy rozwoju lądowej energetyki wiatrowej zostały podane w przedstawionym na konferencji PSEW 2023 raporcie „Energetyka wiatrowa w Polsce 2023”.

To cykliczny raport autorstwa ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, firmy doradczej TPA Poland / Baker Tilly TPA oraz kancelarii prawnej DWF.

Według wskazanych w raporcie danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła w ubiegłym roku blisko 8,3 GW. Ponad 21 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w roku 2022 zapewniły odnawialne źródła energii. Najlepszy wynik uzyskała energetyka wiatrowa z udziałem 10,8 proc. w miksie energetycznym.

- Na początku bieżącego roku uwaga branży wiatrowej skupiona została na liberalizacji ustawy odległościowej. Po ponad 7 latach sektor onshore doświadczył zmian, jednak nie w takim kształcie, jaki był oczekiwany (…) Zaproponowane w nowelizacji ustawy odległościowej zmiany pozwolą na wzrost mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej zaledwie o 4 GW - czytamy w raporcie.

- Niestety, niepełna liberalizacja ww. ustawy, arbitralnie wprowadzająca minimalny limit 700 metrów odległości turbin wiatrowych od zabudowań, zamiast kompromisowej, ustalonej w drodze wieloletniego dialogu społecznego odległości 500 metrów, nie spowoduje szybkiego i znaczącego przyrostu nowych instalacji wiatrowych. Limit 700 metrów nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego - stwierdzono w raporcie.

W 2022 r. powstało 80 nowych instalacji wiatrowych o łącznej mocy 935,84 MW. W porównaniu z grudniem 2021 r. wielkość ta wzrosła o 16 proc., lecz cały czas, jak podkreślili autorzy raportu jest to korzystanie z wyczerpanego już prawie zasobu projektów, dla których pozwolenia na budowę wydano jeszcze przed wejściem w życie zasady 10H.

Wszystkie sposoby na zwiększenie możliwości przyłączeniowych na stół

Debaty i wydarzenia towarzyszące (tzw. okrągłe stoły) potwierdziły, że nadal w centrum zainteresowania inwestorów onshorowych są wszelkie rozwiązania mogące poprawić dostęp do sieci.

Chodzi o cable pooling, czy tzw. komercyjne przyłączenia, ale pojawiły się też pomysły nie tyle nowe, co jak się wydaje dawno nie dyskutowane.

- Myślę, że w zakresie infrastruktury są dwie ścieżki, którymi trzeba podążać. Według mnie należy przeczyścić zbiór projektów, które mają umowy, warunki przyłączenia, bo pewnie nie wszystkie inicjatywy są rzeczywiście wysokiej jakości i pewną pulę mocy przyłączeniowej można by uwolnić w ten sposób. Oczywiście też cable pooling – to jest dla mnie naturalna droga. On funkcjonuje w wielu - komentował Michał Smyk, Country Manager Poland w Statkraft, podczas okrągłego stołu „ Więcej OZE w sieci”.

W zasadniczo inne sytuacji niż lądowa energetyka wiatrowa jest w Polsce morska energetyka wiatrowa, bo to nadal nowa gałąź energetyki, na etapie rozwoju, przed uruchomieniem pierwszych instalacji.

W ramach tzw. I fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wsparcie w postaci prawo do pokrycia ujemnego salda przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może objąć farmy o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW.