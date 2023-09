Mieszkańcy Głogowa zapłacą mniej za ciepło

Spółki KGHM złożyły wniosek o obniżenie stawek za ciepło dla mieszkańców Głogowa. Niższa cena będzie obowiązywać od października tego roku i nie wzrośnie w kolejnym kwartale.

- Uwzględniliśmy zmianę cen gazu na światowych rynkach, wartość uprawnień do emisji CO2 i - przede wszystkim - sytuację mieszkańców. To pozwoliło nam na obniżenie stawki za ciepło w Głogowie o blisko 20 procent. Wierzymy, że będzie to odczuwalna zmiana dla przeszło 20 tys. gospodarstw domowych w Głogowie - mówi Piotr Chęciński, dyrektor komunikacji korporacyjnej KGHM Polska Miedź SA.

Wytwarzane przez KGHM i Spółkę Energetyka ciepło mieszkańcom Głogowa dostarcza WPEC Legnica. Spółki obniżyły swoje stawki, co spowoduje znaczący spadek kosztów dla mieszkańców.

Dodatkowo, mieszkańcy dotknięci podwyżkami będą mogli liczyć na dopłaty w wysokości około 50 zł/miesięcznie, licząc od września do grudnia tego roku. Średnio za ten okres dopłata na gospodarstwo domowe wyniesie ok. 200 zł. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu miasta.

- Łączna wartość dopłat to aż 4 mln złotych. Stosowną uchwałę wprowadzimy na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Niejako w celu zrekompensowania tego wydatku, KGHM wesprze nasze miasto w programie Nowoczesny Szpital, dofinansowując modernizację oddziału chirurgii. Rozmawiamy także o wsparciu przez KGHM innych dziedzin życia w mieście - dodał Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

KGHM w ramach szerokiego programu działań z obszaru CSR i biznesu społecznie odpowiedzialnego wspiera samorządy Zagłębia Miedziowego, w tym Głogów. W tym roku miasto otrzymało m.in. dotację celową na realizację działań dla mieszkańców.

Dzięki wsparciu od miedziowej spółki w Głogowie prowadzone będą badania i konsultacje w poradni osteoporozy, nefrologicznej, endokrynologicznej czy pulmonologicznej.

Również w tym roku KGHM został sponsorem tytularnych dwóch drużyn sportowych w Głogowie. Pod szyldem miedziowego giganta grają siatkarze i piłkarze ręczni.