Miliard ludzi mieszka w miastach, w których rezygnuje się z paliw kopalnych

W 2020 r. zwiększyła się liczba miast na świecie pracujących nad zastąpieniem paliw kopalnych energią odnawialną. Szacuje się, że łącznie mieszka w nich miliard osób - wynika z raportu think tanku REN21 zajmującego się alternatywnymi źródłami energii.

Łącznie ponad 1300 miast w ubiegłym roku postawiło sobie za cel wprowadzić bądź ustanowiło przepisy, które mają na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Ponadto pięciokrotnie w stosunku do 2019 r. - do 43 - wzrosła liczba miast, które całkowicie bądź częściowo zakazały korzystania z paliw kopalnych takich jak olej napędowy i gaz - podano w raporcie REN21.

Według think tanku miasta skupiają w sobie 55 proc. światowej populacji, za to zużywają ok. 75 proc. energii i są odpowiedzialne za 75 proc. emisji dwutlenku węgla.

"Miasta mają do odegrania ważną rolę w przyspieszaniu procesu transformacji energetycznej we wszystkich sektorach" - powiedziała dyrektor wykonawcza REN21 Rana Adib w rozmowie z Thomson Reuters Foundation. Jak dodała, pandemia Covid-19 wywarła większą presję na miasta, by zmniejszyć poziom zanieczyszczenia i przestawić się na przyjazną środowisku energię.

Raport wskazał, że większość wysiłków na rzecz energii odnawialnej dotyczyła miast Ameryki Północnej i Europy, ale przykłady postępu w tej dziedzinie odnotowywano w 72 krajach.