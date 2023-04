Miliardy dolarów dla Orlenu i Synthosu. Mały atom w Polsce dostanie wsparcie Amerykanów

Amerykanie zadeklarowali chęć wsparcia finansowego dla budowy reaktorów typu SMR w Polsce. Na realizowany przez Orlen projekt wyłożą nawet 4 mld dol.

Amerykański EXIM Bank i U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ogłosiły możliwość wsparcia kwotą do 4 mld dolarów projektu budowy pierwszych reaktorów BWRX-300 w Polsce realizowanego przez spółkę Orlen Synthos Green Energy.

Chęć zaangażowania w projekt budowy floty reaktorów SMR wyraziły także polskie banki – PKO BP, Pekao S.A., BGK a także Santander Bank Polska S.A.

Jak informował portal WNP.PL, dziś spółka Orlenu realizująca projekt SMR-ów, ma ogłosić lokalizacje pierwszych tego typu modułowych reaktorów.

Amerykańskie rządowe instytucje finansowe deklarują wsparcie dla polskiego małego atomu

EXIM i DFC to rządowe instytucje finansujące rozwój amerykańskiej gospodarki i ekspansję amerykańskich przedsiębiorstw. Możliwość ich zaangażowania w atomowy projekt w Polsce ogłosił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński podczas uroczystości z udziałem m.in. przedstawicieli amerykańskiego Kongresu z przewodniczącą Komisji Energii i Handlu Cathy McMorris Rodgers.

Zgodnie z podpisanymi w ambasadzie USA w Warszawie listami intencyjnymi w tej sprawie amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol. finansowania projektu, a agencja DFC - 1 mld dol. na budowę dwóch pierwszych elektrowni z reaktorami BWRX-300.

- Z zadowoleniem przyjmuję współpracę Orlen Synthos Green Energy z GE-Hitachi w zakresie wdrażania małych reaktorów modułowych. Stany Zjednoczone pomagają w realizacji tego ważnego projektu. Dlatego dziś ogłaszamy plan zapewnienia znacznego finansowania projektu z amerykańskiej organizacji Development Finance Corporation (DFC) i Export-Import Bank (EXIM) ze Stanów Zjednoczonych. To kolejny dowód silnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych we wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział cytowany w komunikacie Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Zaangażowanie amerykańskich instytucji to ważny sygnał dla rynku finansowego

Małe reaktory modułowe (SMR) mogą stać się ważnym elementem polskiego miksu energetycznego, zastępując węgiel oraz pokrywając znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spodziewany w nadchodzących dekadach.

Zaangażowanie dwóch głównych amerykańskich instytucji kredytujących stanowi ważny sygnał dla innych instytucji finansowych, że wdrożenie technologii BWRX-300 w Polsce ma duże poparcie w Waszyngtonie.

- EXIM Bank i DFC należą do kluczowych instytucji finansowych na świecie. Zaangażowanie tak renomowanych podmiotów w naszym projekcie budowy SMR-ów to najlepszy dowód na olbrzymie znaczenie tego projektu nie tylko dla Polski, ale i dla rządu Stanów Zjednoczonych – powiedział Rafał Kasprów, prezes Orlen Synthos Green Energy.

W inwestycjach Orlenu w SMR udział wezmą polskie firmy

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - obecny podczas uroczystości podpisania listów intencyjnych między amerykańskimi EXIM Bankiem i Development Finance Corporation a spółką Orlen Synthos Green Energy (OSGE) - zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek poda pierwsze, wstępne lokalizacje dla reaktorów BWRX-300 w Polsce. Zastrzegł, że miejsca te będą musiały być poddane trwającym ok. dwa lata badaniom. Kolejne wstępne lokalizacje zostaną podane pod koniec roku - dodał Obajtek.

Zwrócił uwagę, ze Polska będzie drugim państwem po Kanadzie, gdzie powstanie reaktor SMR (mały jądrowy reaktor modułowy). - Myślę, że ten reaktor powstanie na przełomie 2028-2029. To jest dobra informacja dla całej gospodarki. To jest bardzo szybkie tempo - ocenił Obajtek. Zaznaczył, że małe reaktory nie wykluczają inwestycji w duży reaktor. - To jest energetyka jądrowa, która się uzupełnia. Można to szybko budować - dodał Obajtek.

Poinformował, że w inwestycjach w SMR wezmą udział polskie firmy. - To jest około 300 firm, które będą zaangażowane w procesy inwestycyjne - powiedział Obajtek. Według niego podpisanie "tak ważnych listów" przez banki, przez agencje amerykańskie, które są kontrolowane przez amerykański rząd, przez Kongres pokazuje, "że technologia SMR jest technologią możliwą do implementacji, możliwą do zrealizowania. Myślę, że zaczęcie tej inwestycji nastąpi w ciągu 2-3 lat" - ocenił.

Orlen chce przeznaczyć na nisko- i zeroemisyjne projekty energetyczne 120 mld zł

Zapewnienie finansowania to istotny element realizacji planów spółki Orlenu budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce. To także kolejny obszar współpracy polsko-amerykańskiej, której celem jest wdrożenie technologii BWRX-300. Przypomnijmy, że 23 marca tego roku w Waszyngtonie podpisana została umowa na współfinansowanie rozwoju SMR-a zaprojektowanego przez GEH. Dzięki tej umowie, polska firma po raz pierwszy w historii została stroną umowy na wykonanie projektu elektrowni jądrowej, uzyskując jednocześnie możliwość aktywnego udziału w procesie projektowania. Umowa ta umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR.

- Jako grupa Orlen na rozwój energetyki nisko i zeroemisyjnej do końca dekady planujemy przeznaczyć 120 miliardów złotych. Zielone inwestycje, w tym w technologię małych modułowych reaktorów, pozwolą nam szybko i skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną. Aby była ona skuteczna potrzebni są także pewni partnerzy. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, nasz polski BWRX-300 będzie drugim na świecie, po kanadyjskim – powstającym pod Toronto. Inwestycje te realizowane przy współpracy z amerykańskim partnerem, przełożą się nie tylko na wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu, ale też na rozwój gospodarczy Polski poprzez zapewnienie stabilnych dostaw energii i utworzenie nowych miejsc pracy – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

- To dla nas bardzo pozytywna wiadomość, że rząd USA rozważa finansowanie budowy małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Polsce. To idealna technologia, która pomoże Polsce osiągnąć cele związane z klimatem i bezpieczeństwem energetycznym - powiedział cytowany w komunkacie Jay Wileman, CEO GE-Hitachi Nuclear Energy.

W nawiązaniu współpracy z instytucjami amerykańskimi Orlen Synthos Green Energy ma wsparcie GE Energy Financial Services. - Dostęp do konkurencyjnego, długoterminowego finansowania będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym komercjalizację i wdrożenie przełomowych technologii, takich jak BWRX-300 firmy GEH w całej Europie - powiedział cytowany w komunikacie Nomi Ahmad, prezes GE Energy Financial Services. - Rozwiązania te będą miały kluczowe znaczenie w realizacji celów w zakresie elektryfikacji i dekarbonizacji przez państwa. Współpracując z partnerami takimi jak EXIM Bank, DFC oraz innymi publicznymi i prywatnymi źródłami kapitału, jesteśmy zaangażowani w uruchomienie właściwych rozwiązań rynku kapitałowego dla klientów GE. Chcemy wspierać inwestycje niezbędne do przyspieszenia transformacji energetycznej – dodał Nomi Ahmad.

Przypomnijmy, że - jak wcześniej pisaliśmy - prezes Orlenu Daniel Obajtek ma dziś poinformować o pierwszych lokalizacjach nowych elektrowni małego atomu (tzw. SMR-ów).