Miliardy na fundusz celowy transformacji energetyki

Już w 2019 roku polskie władze zrezygnowały z przeznaczenia dla energetyki na lata 2021-2030 bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Mowa była wtedy o tym, że w zamian powstanie fundusz celowy modernizacji energetyki, finansowany pieniędzmi ze sprzedaży części uprawnień do emisji CO2. Ten pomysł nie umarł; fundusz ma powstać i służyć transformacji energetyki, a określana data jego uruchomienia to "najprawdopodobniej" 2022 rok. Jeśli ruszy zgodnie z założeniami, to nie będzie biedny.

W 2019 roku zapadła decyzja o o przeznaczeniu całej puli uprawnień do emisji CO2 dostępnej dla Polski w latach 2021-2030 do sprzedaży na aukcjach.

"Powstanie państwowy fundusz celowy Fundusz Transformacji Energetyki. Środki pochodzić będą ze sprzedaży 40 proc. uprawnień z polskiej puli uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - stwierdza resort klimatu i środowiska.

Nie wszystko jeszcze wiadomo, ale jeśli do Funduszu Transformacji Energetyki trafiłyby środki ze sprzedaży 40 proc. polskich uprawnień do emisji CO2 w latach 2021-2030, to dysponowałby on wieloma miliardami euro.