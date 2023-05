Miliardy złotych w dotacjach na OZE czekają

Pięć rządowych programów pozwala na dofinansowanie inwestycji w energetykę prosumencką i źródła odnawialne w gospodarstwie domowym lub rolnym. Warto dokładnie przeanalizować, jakie są nasze potrzeby.

Dotacje, pożyczki, ulga podatkowa - form wsparcia jest kilka.

Eksperci podpowiadają, by nie czekać ze złożeniem wniosku, bo budżety wsparcia są ograniczone.

Inwestycje proekologczne należą do kosztownych, tym ważniejsze jest wsparcie publiczne.

Domowa fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, systemy zarządzania energią, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła etc. - to wszystko są urządzenia, instalacje i działania, na które właściciele domów lub rolnicy mogą obecnie otrzymać dofinansowanie.

- Tylko w ciągu pierwszego tygodnia naboru w programie Mój Prąd 5.0, który wystartował 22 kwietnia tego roku, złożono prawie 4,5 tys. wniosków na ok. 36 mln zł . Z decyzją nie warto jednak zwlekać, bo budżet tego programu nie jest bez dna - mówi Michał Chaberski, ekspert z branży OZE w Woltair Polska.

Dofinansowania można szukać w różnych miejscach, w zależności od tego, czy zainteresowany wsparciem jest właściciel istniejącego budynku, czy inwestor. Osobne mechanizmy wsparcia przewidziano dla rolników. - Jest także ulga podatkowa, z której w ubiegłym roku ok. 600 tys. osób odpisało od swoich dochodów w zeznaniach łącznie aż 10,4 mld zł . Mnogość tych źródeł powoduje, że warto uporządkować wiedzę na ich temat, bo chętni czasem się w tym gubią - dodaje Maciej Czapla, ekspert ds. fotowoltaiki w Woltair.

Lista możliwości nie jest długa, ale warto ją uważnie przeczytać

Program "Mój Prąd 5.0" to inicjatywa wspierająca prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną we własnym domu. Budżet programu to łącznie 955 mln zł. Nie ma znaczenia, czy chodzi o budynek już istniejący, czy dopiero w budowie, jednak dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych wydatków m.in. na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej kolektory słoneczne i systemy zarządzania energią. Maksymalny poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 58 tys. zł.

Z kolei program "Moje ciepło" oferuje wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. W budynku nie może się znajdować źródło ciepła na paliwo stałe. Limit wsparcia to 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

"Czyste powietrze" to program z budżetem aż 103 mld zł, skierowany do właścicieli i współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych, który ma promować termomodernizację budynków. Pozwala na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na ocieplenie domu, a także na wymianę źródeł ciepła, np. starego pieca. Poziomy dofinansowania zależą od dochodów beneficjenta.

Program "Energia dla Wsi" ruszył w styczniu, a jego celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dotacja lub pożyczka, a może ulga podatkowa? To zależy, w jakim celu

Dofinansowanie można uzyskać w formie bezzwrotnych dotacji i/lub pożyczki, a beneficjentami, obok spółdzielni energetycznych, mogą być także indywidualni rolnicy. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika dofinansowanie można uzyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe czy elektrownie wodne. Wnioskujący może starać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln zł.

Można też skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, która ma na celu zmniejszenie kosztów inwestycji w energetyczne unowocześnienie domu. Może to być ocieplenie budynku lub wymiana okien, ale także instalacja fotowoltaiki czy montaż pomp ciepła. Ulga umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym tego typu kosztów od podstawy opodatkowania.