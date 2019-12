Miliony dofinansowania z NCBR na zieloną energię

Transformacja energetyczna to szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko na zarobek, ale również na skok technologiczny. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotuje badania mające kompleksowy wpływ na rozwój technologii związanych z OZE - powiedziała dr inż. Agnieszka Jakubiak z NCBR.

Czy sektor akademicki jest aktywny, jeśli o chodzi o badania w dziedzinie OZE?

Dopiero od tego roku dopuszczamy udział w naszym flagowym konkursie "Szybka Ścieżka" jednostki akademickie jako równorzędnych partnerów biznesu, w roli członka konsorcjum przemysłowo-naukowego. Dotychczas w tym konkursie mogli brać udział tylko przedsiębiorcy, a uczelnie wyższe i ich jednostki organizacyjne występowały jako podwykonawcy. Wynikało to z przyjętego założenia, by wypracowane w ramach dofinansowania z NCBR rozwiązania były bezpośrednio wdrażane. Taki sposób wnioskowania miał naturalnie narzucić przedsiębiorcom kooperację z jednostkami badawczymi, ponieważ sami bardzo często w swoich firmach nie mają rozwiniętych działów badań i rozwoju.

Czy projekty związane z energetyką i OZE to znaczący fragment działalności NCBR?

Centrum finansuje ponad 300 projektów dot. energetyki. W dotychczasowych programach od 2011 do połowy 2019 r. wartość projektów dotyczących energetyki dofinansowanych przez NCBR wyniosła ponad 2 mld 100 mln zł, z czego Centrum dofinansowało je kwotą ponad 1 mld 500 mln zł. Skupionych tylko i wyłącznie na OZE było 35 projektów, na łączną kwotę ponad 150 mln zł, z czego dofinansowanie NCBR to blisko 105 mln zł. Nie uwzględnia to dużej części projektów sfinansowanych przez Centrum, a dotyczących energii odnawialnej, gdzie wnioskodawcy nie koncentrowali się tylko na OZE, ale wyniki badań będą miały zastosowanie w tym sektorze.

W jaki sposób innowatorzy z branży OZE mogą aplikować o środki?

Projekty w segmencie energetyki i ciepłownictwa są finansowane m.in. z "Szybkiej Ścieżki". Główny konkurs w tej formule, który nie ma ograniczeń tematycznych, przeznaczony jest zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm oraz konsorcjów, w których jest miejsce dla jednostek naukowych. Duże firmy i konsorcja mogą liczyć na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych od 2 mln zł, a MŚP od 1 mln zł. Obecnie trwa drugi nabór wniosków, który zakończy 16 grudnia 2019 r. Budżet tego konkursu to 1 mld 100 mln zł.

W ramach "Szybkiej Ścieżki" ogłosimy również konkurs dedykowany innowacjom związanym z urządzeniami grzewczymi. Nabór wniosków rozpocznie się 9 grudnia br. i potrwa do 31 marca 2020 r. Zakres tematyczny obejmuje m.in. konstrukcje i instalacje związane z urządzeniami, mającymi zastosowanie w procesie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz systemy automatyki i sterowania, umożliwiające współdziałanie urządzeń tradycyjnych z OZE. Budżet konkursu to 200 mln zł.

Czy to jedyna droga do dofinansowania, którą mogą wybrać podmioty zainteresowane OZE?

Realizujemy wspólne przedsięwzięcie z województwem śląskim "Silesia pod błękitnym niebem", gdzie jednym z obszarów tematycznych są "Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki". W ramach tej inicjatywy możliwe jest finansowanie technologii i rozwiązań służących do pozyskiwania i magazynowania energii z OZE, systemów do monitorowania i zarządzania energią pozyskaną z alternatywnych źródeł, czy dotyczące sektora biopaliw. Nabór wniosków wystartował 30 września i potrwa do 29 stycznia 2020 r. NCBR przeznaczyło na realizację tego przedsięwzięcia 43 mln zł.

Czy w pozostałych konkursach NCBR twórcy rozwiązań OZE mają szansę pozyskać środki?

Warto również wspomnieć o programach, które NCBR realizuje w nowych trybach zamówień publicznych: partnerstwie innowacyjnym lub zamówieniu przedkomercyjnym (PCP - pre-commercial procurement). W ramach tzw. PCP realizujemy program dotyczący energii i elektromobilności czyli "Magazynowanie Wodoru". Celem jest tu stworzenie efektywnego, taniego i przede wszystkim bezpiecznego zasobnika wodoru do zastosowania w urządzeniach mobilnych. Obecnie realizujemy drugą fazę tego programu, w której bierze udział 5 podmiotów. Program będzie realizowany do 2021 r., a jego budżet to ponad 32 mln zł.

Inne przedsięwzięcie to program strategiczny "Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG", którego trzecia edycja właśnie się rozpoczęła. Wśród obszarów tematycznych konkursu znajdują się: technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych oraz technologie materiałów stosowanych do magazynowania i przesyłu energii. Wnioski będzie można składać od 30 grudnia tego roku do 30 marca 2020 r., budżet konkursu to aż 197 mln zł.

Czy NCBR ma furtkę dla naukowców, którzy by chcieli samodzielnie i bez wsparcia uczelni czy przedsiębiorstwa starać się o środki?

Tak, ruszyliśmy z zupełnie nową inicjatywą: konkursem "Wielkie Wyzwanie". Dotyczy on stworzenia projektu kompaktowego urządzenia do produkcji prądu z energii wiatrowej razem z magazynem energii. Do udziału w tym wyzwaniu badawczym i technologicznym zapraszamy szerokie grono uczestników: od naukowców i przedsiębiorców, przez studentów i studenckie koła naukowe, po "garażowych" wynalazców i pasjonatów. W finale konkursu wyłonimy zwycięzcę, który wygra milion złotych. To nowa formuła, z minimalną ilością formalności, do tej pory w Polsce niestosowana.

A co ze startupami, które mają dobre pomysły, które można zastosować w rozwoju OZE?

NCBR jest współzałożycielem m.in. dwóch funduszy corporate venture capital, które w związku z celami strategicznymi spółek energetycznych - dawców kapitału dla tych funduszy - koncentrują się na startupach związanych z rynkiem energii. Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz firmami energetycznymi powołaliśmy: EEC Magenta oraz SpeedUp Energy Innovation. EEC Magenta utworzony przez NCBR, PFR i Tauron ma inwestować w projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON. Fundusz zainwestował już m.in. 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu awarii i minimalizowaniu ich skutków. Drugi z funduszy: SpeedUp Energy Innovation, utworzony został przez NCBR i PFR razem z PGE. Jego celem jest inwestowanie w startupy znajdujące się w zaawansowanej fazie wzrostu i ekspansji, zajmujące się digitalizacją, magazynowaniem energii, elektromobilnością, cyfryzacją kontaktu z klientem oraz technologią big data.