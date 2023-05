Min. Moskwa: konsekwentna polityka dywersyfikacyjna zapewniła Polsce bezpieczeństwo

Konsekwentna polityka dywersyfikacyjna zapewniła Polsce bezpieczeństwo pod względem możliwości dostaw, pomimo całkowitego wstrzymania przesyłu gazu z Rosji przez Białoruś i Ukrainę - powiedziała "Kurierowi Lubelskiemu" minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister Moskwa zapytana w wywiadzie opublikowanym w piątek na stronie internetowej w "Kuriera Lubelskiego" o wojnę na Ukrainie stwierdziła, że "na skutek agresji Rosji na Ukrainę sytuacja geopolityczna znacząco się zmieniła".

"Stoimy w obliczu nowych okoliczności i poważnych wyzwań. Rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała podstawami polityki energetycznej i klimatycznej UE. Naszymi priorytetami są bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz poszukiwanie rozwiązań, które zminimalizują skutki dynamicznych społeczno-gospodarcze zmian rynkowych i geopolitycznych" - powiedziała Moskwa.

Jak zapewniła, Polska była gotowa na odejście od rosyjskiego gazu od dawna. "I nie dlatego, że chciał tego Putin, ale dlatego, że sami tego chcieliśmy" - zastrzegła dodając, że rząd RP "konsekwentnie, od wielu lat realizuje strategię dywersyfikacji".

"Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Baltic Pipe, terminal LNG, czy polsko-litewski gazociąg GIPL, polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, jest w stanie zupełnie zrezygnować z dostaw z Rosji" - stwierdziła.

Mówiąc o realizacji koncepcji Trójmorza wskazała na budowę dwukierunkowych połączeń gazowych z Norwegią, Litwą i Słowacją. "Dzięki temu możemy zarówno otrzymywać, jak i przesyłać gaz ziemny za granicę. Dysponujemy znaczną przepustowością w zachodnich połączeniach, planowane jest również nowe połączenie z Czechami" - podała.

Poinformowała, że zakończono pierwszą fazę rozbudowy terminala importowego w Świnoujściu, a druga faza zakończy się na przełomie 2023/2024 r. Zdaniem minister znaczącemu wzmocnieniu uległa sieć wewnątrzkrajowa, która umożliwia prawidłową pracę tych wszystkich połączeń transgranicznych.

W kontekście tworzenia hubu gazowego w Polsce - wskazała - kluczowe znaczenie ma również zwiększenie możliwości eksportowych oraz tranzytowych gazu do naszych sąsiadów, które "powinny dodatkowo wzrosnąć wraz z uruchomieniem nowego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej".

Mówiąc o niezależności energetycznej oceniła, że jest ona kluczowym filarem bezpieczeństwa kraju. "Dlatego Polska nie może sobie pozwolić na zbyt pospieszną dekarbonizację, póki nie zostanie zbudowany nowy, stabilny system energetyczny, oparty na miksie różnych źródeł energii, w tym tych niezależnych od pogody" - powiedziała. Jako przykłady wymieniła: elektrownie szczytowo-pompowe, biogazownie, geotermię oraz energetykę jądrową.

Minister zauważyła, że pomyślnie zakończyły się wszystkie testy energolinii Rzeszów - Chmielnicki. Wyjaśniła, że ten most energetyczny łączący Ukrainę i UE jest ważny dla krajów Trójmorza ze względu na wielostronne, wspólne korzyści.

Natomiast nowy scenariusz prognostyczny dla sektora elektroenergetycznego do 2040 roku - dodała - stanowi odpowiedź na wydarzenia i nowe uwarunkowania funkcjonowania sektora energii w latach 2021-2022.

Minister stwierdziła, że PEP2040 (polityka energetyczna Polski do 2040 r.) zachowuje zapisy umowy społecznej z górnikami. "Oznacza to stopniowe odchodzenie od węgla w energetyce do 2049 r." - powiedziała Moskwa. Wyjaśniła, że w najbliższych latach te moce - podobnie jak moce gazowe - są niezbędne w systemie dla zagwarantowania pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorców "w sytuacji dużego wzrostu mocy zainstalowanej w technologiach zeroemisyjnych, lecz zależnych od warunków atmosferycznych".