Minireaktory jądrowe Rolls-Royce’a dostały zielone światło

Premier Boris Johnson spotkał się z czołowymi postaciami energetyki jądrowej. W rozmowach przy okrągłym stole udział wziął też Tom Samson, dyrektor generalny Rolls-Royce SMR. Jak wynika z informacji The Telegraph, proces certyfikacji małych reaktorów modułowych ma zakończyć się do 2024 roku.

Części małych reaktorów modułowych, wytwarzane w fabrykach, są wystarczająco małe, aby można je było łatwo transportować, a potem montować - szybciej i taniej niż reaktory na wielką skalę.

Paul Stein, prezes działu małych reaktorów modułowych Rolls-Royce'a, poinformował, że proces regulacyjny prawdopodobnie zakończy się w połowie 2024 roku.

Reaktory SMR w całej Wielkiej Brytanii chce również budować amerykańska firma wspierana przez fundusz powiązany z Elonem Muskiem.

Brytyjski rząd zwrócił się do organu nadzoru jądrowego o rozpoczęcie procesu zatwierdzania projektu po tym, jak firma Rolls-Royce uzyskała dotację w wysokości 210 mln funtów od ministerstw na opracowanie pierwszego w kraju małego reaktora modułowego SMR (Small Modular Reactors).

Małe elektrownie jądrowe

Każda minielektrownia jądrowa może zasilać około miliona domów, a Rolls-Royce prognozuje, że brytyjska branża SMR może stworzyć do 40 tys. miejsc pracy w oparciu o zapotrzebowanie krajowe i eksportowe. Rolls-Royce rozpoczął już proces przetargowy na potencjalne miejsca lokalizacji elektrowni w Anglii i Walii.

Zgodnie z komunikatem prasowym Rolls-Royce'a jeden z 16 reaktorów, które firma planuje budować, zajmie powierzchnię dwóch boisk piłkarskich, czyli około jednej dziesiątej wielkości konwencjonalnego reaktora.

Mniejszy rozmiar reaktorów nie oznacza szybkiego wdrożenia projektu. Wcześniej oceniano, że reaktory będą gotowe do produkcji dopiero na początku trzeciej dekady XXI wieku. Oprócz czasu potrzebnego na rozruch rząd musi bowiem również wydać stosowne pozwolenia na lokalizację i budowę, co oznacza dodatkowe kilka lat...

Proces regulacyjny

- Próbujemy współpracować z rządem Wielkiej Brytanii i innymi instytucjami, aby zacząć składać zamówienia i móc wprowadzić moc do sieci do 2029 roku – powiedział Reutersowi.

Projekt pojawia się, gdy premier Boris Johnson stara się zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i obniżyć emisje dwutlenku węgla poprzez wprowadzenie minielektrowni nuklearnych w całym kraju. Ponoć stwierdził, że chciałby zobaczyć Wielką Brytanię pokrytą taką siecią reaktorów SMR, przy której „nie wszyscy mają własne małe reaktory modułowe w swoich ogrodach, ale w pobliżu”.

W swojej strategii energetycznej, opublikowanej na początku tego miesiąca, rząd zakłada, że ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca pierwszego projektu SMR zapadnie w następnym parlamencie. Ale do tego momentu rząd powinien osiągnąć takie zaawansowanie rozmów, aby do 2029 roku można było doprowadzić do sieci pierwsze zasilanie z SMR.

Rolls-Royce ma rozpocząć produkcję tych części do małych reaktorów modułowych, które będą wymagały najmniej zmian, w ciągu najbliższych kilku lat.

