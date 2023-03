Minister aktywów państwowych: Polska zbudowała swoją niezależność energetyczną od Rosji

Polska jest bezpieczna, Polska jest niezależna i suwerenna energetycznie. Ani jeden procent ropy i gazu nie trafia z Rosji - powiedział w sobotę w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin o pierwszej dostawie do naszego kraju LNG gazowcem z floty Grupy Orlen.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do terminala LNG w Świnoujściu po raz pierwszy zawinął wyczarterowany przez PGNiG z Grupy Orlen metanowiec o imieniu "Lech Kaczyński" z ładunkiem skroplonego gazu z USA. W piątek trwało cumowanie jednostki, która w lutym wyruszyła do Polski z terminalu Sabine Pass. Statek o imieniu "Lech Kaczyński" to pierwszy z ośmiu gazowców, które będą realizować dostawy LNG dla Grupy Orlen.

"Dzisiaj, po ośmiu latach rządów PiS, rządów Zjednoczonej Prawicy, Polska jest bezpieczna, Polska jest niezależna i suwerenna energetycznie" - powiedział w sobotę Świnoujściu wicepremier Sasin. Jak podkreślił, to jest "wielki komunikat dla Polaków, to wielkie pokazanie tego, jak potrzebna jest odważna i skuteczna polityka w trudnych czasach".

"Mogę z tego miejsca złożyć zapewnienie, że z tej drogi nasz rząd, nasza formacja polityczna, nie zejdzie, że w dalszym ciągu bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków będzie dla nas tym najważniejszym wyzwaniem, któremu będziemy chcieli sprostać tak, jak sprostaliśmy dotychczas" - oświadczył szef resortu aktywów państwowych.

Sasin przypomniał, że polityka uniezależniania energetycznego Polski od dostaw surowców z Rosji została zapoczątkowana przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jak wspomniał wicepremier - wskazywał, że aby Polska mogła się rozwijać musi być bezpieczna, także w zakresie energetyki.

Minister aktywów państwowych zaznaczył, że po połączenia PKN Orlen z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, powstał multienergetyczny koncern, który jest "filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski". Jak dodał Sasin, obecnie Grupa Orlen zapewnia te bezpieczeństwo także innym krajom regionu Europy Środkowej.

Jeszcze pod koniec 2022 r. PKN Orlen informował, że własna flota morska zapewni Grupie Orlen efektywny transport skroplonego gazu do Polski i wzmocni pozycję koncernu na globalnym rynku LNG. Jak wtedy zapowiadano, w 2023 r. Grupa Orlen będzie miała do dyspozycji dwa statki do transportu LNG zbudowane na jej potrzeby, a do 2025 r. liczba takich jednostek ma wzrosnąć do ośmiu.

W połowie grudnia 2022 r. w Ulsan w Korei Płd. odbyła się ceremonia nadania imion dwóm statkom do przewozu LNG zamówionym przez PGNiG Supply & Trading z Grupy Orlen, spółkę specjalizującą się m.in. w handlu skroplonym gazem ziemnym. Pierwszy statek otrzymał wówczas nazwę "Lech Kaczyński", drugiemu nadano nazwę "Grażyna Gęsicka". Gazowiec o imieniu "Lech Kaczyński" wszedł do służby w barwach Grupy Orlen na początku tego roku, natomiast jednostka o imieniu "Grażyna Gęsicka" ma zacząć transportować LNG w drugiej połowie roku - obecnie statek ten przechodzi próby morskie u wybrzeży Korei Płd.