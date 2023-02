Minister daje nadzieję dla blisko 50 bloków węglowych

Będziemy wykorzystywać istniejące bloki węglowe 200 MW po unowocześnieniu dla uzupełnienia pracy energetyki odnawialnej – zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas EEC Trends 2023.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w konferencji EEC Trends 2023. Podkreślił, że wybuch wojny w Ukrainie pokazał, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne państwa.

"Ostatni rok bardzo dużo zmienił w energetyce i bardzo dużo zmienił też w naszym myśleniu o transformacji"

– Ostatni rok bardzo dużo zmienił w energetyce i bardzo dużo zmienił też w naszym myśleniu o transformacji. Wymiar bezpieczeństwa energetycznego był już w dużej mierze obecny w naszych założeniach, jednak te ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dostaw energii– wskazywał Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Stwierdził m.in., że inwestycje takie jak Baltic Pipe czy rozbudowa terminalu LNG „zapewniły nam dużo większy komfort, jeżeli chodzi o dostawy gazu”, ale wskazał, że strategicznie rola gazu w aktualizowanej polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) będzie mniejsza niż pierwotnie przewidywano.

- Przy aktualizacji PEP2040 staramy się ograniczać rolę gazu w okresie przejściowym. Dotychczas PEP2040 przewidywał wzrost zużycia gazu do 30 mld m3. Teraz przewidujemy, że będzie to mniej, co zrekompensuje szybszy rozwój energetyki odnawialnej- mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński.

"Moc zainstalowana w OZE do 2030 roku ma wynieść 50 GW, co oznacza znaczne przyspieszenie"

- Moc zainstalowana w OZE do 2030 roku ma wynieść 50 GW, co oznacza znaczne przyspieszenie w stosunku do tego co mamy obecnie tj. około 22 GW. Będziemy wykorzystywać istniejące bloki węglowe 200 MW po unowocześnieniu dla uzupełnienia pracy energetyki odnawialnej – zapowiedział Adam Guibourge-Czetwertyński.

W trakcie spotkania wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński odniósł się także m.in. do nowelizacji tzw. ustawy odległościowej.

- W procesie decyzyjnym przy budowie wiatraków na lądzie chcemy wzmocnić rolę lokalnej społeczności, tak aby były one budowane w zgodzie z mieszkańcami. NIK w 2014 r. wskazywał wiele zaniedbań w procesie inwestycyjnym- mówił dam Guibourgé-Czetwertyński.

- Chcemy, by inwestycje te były realizowane z korzyścią dla mieszkańców okolic. Wierzę, że zostanie to przyjęte przez parlament. W naszych planach rozwoju OZE jednak większą rolę odegrają fotowoltaika i offshore, więc rola tej ustawy jest dość ograniczona - komentował.