Minister energetyki Litwy celuje w głębszą integrację gospodarczą z Polską

Dainius Kreivys od grudnia 2020 roku jest ministrem energetyki w litewskim rządzie. Opowiada się za ścisłą współpracą z Polską w gospodarce - z energetyką na czele. O tym, jak będzie wyglądał rozwój litewskiej energetyki, opowiedział WNP.PL w specjalnym wywiadzie przeprowadzonym w Wilnie.

- Mam dobre rozeznanie co do planów pana Solorza i Węgrów. Traktuję zatem tę informację jako zwykły atak propagandowy...Wiemy bowiem, że polska polityka w tym względzie zawsze opierała się na zasadzie bezpieczeństwa energetycznego. Niezbyt chce mi się wierzyć, że coś w tym względzie się zmieniło.Polskie władze w procesie synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z Europą naciskały, by w przyszłości nie było żadnych połączeń tego typu z Rosją i Białorusią. My ze swojej strony też uważamy, że czerwoną linią bezpieczeństwa energetycznego naszych krajów jest brak technicznych możliwości przesyłu energii elektrycznej z krajów pozaunijnych. Jak na razie nie mamy przesłanek by uważać, iż polska polityka w tym względzie się odmieniła.Zobacz także: Orlen szykuje się do inwestycji na Litwie Inicjatywę Solorza traktujemy więc jako jego prywatne działanie. Informacja o planach polsko-węgierskich została opublikowana w dzień, w którym Litgrid rozpoczął zmniejszanie technicznych zdolności przesyłowych na połączeniu z Białorusią - tak, by linie energetyczne Litwy nie mogły być wykorzystane do handlu energią elektryczną wyprodukowaną na Białorusi.By przesyłać energię z Kaliningradu do Polski, trzeba by ponadto zbudować tzw. wstawkę prądu stałego lub doprowadzić technicznie do sytuacji, że na potrzeby eksportu do Polski pracowałby jeden reaktor. Na dodatek konieczny byłby specjalny most energetyczny do Polski. To bardzo drogie rozwiązanie.A cała inwestycja byłaby też konkurencją dla polskiej elektrowni jądrowej, która miałaby powstać.- Na Litwie, zgodnie z krajowymi aktami prawnymi, elektrownia w Ostrowcu jest uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - tak ze strony ekonomicznej, jak i dla zdrowia naszych obywateli. Zarazem dokument ten zakazuje jakiegokolwiek obrotu energią tam wyprodukowaną.Ponieważ jednak ciągle należymy do pierścienia energetycznego BRELL, to prąd wyprodukowany w Ostrowcu może trafiać na Litwę. Bo jak odróżnić energię? Nie mamy żadnej możliwości sprawdzenia, skąd owa energia do nas przychodzi i jakiej jest produkcji. Podejmujemy jednak wiele kroków mających ułatwić egzekwowanie zakazu zakupu energii produkowanej w Ostrowcu. Ma temu przeciwdziałać system certyfikatów produktu.Nadal jednak prąd białoruski może trafiać na Litwę poprzez sieć pośredników łotewskich mających bezpośrednie łącza energetyczne z białoruskim systemem. A Łotysze - choć często kupują energię na Białorusi - to formalnie z certyfikatami rosyjskimi. Od 15 września zmniejszamy jednak przepustowość transgranicznych połączeń elektroenergetycznych, co powinno pomóc w większej selekcji dostawców energii.- Chcielibyśmy w sposób maksymalny wykorzystywać szczególnie pływający gazoport w Kłajpedzie. 80 proc. gazu zużywanego w kraju pochodzi z tego terminalu o symbolicznej nazwie - „Niepodległość”. Nadwyżki są eksportowane (poprzez system gazociągów) do krajów bałtyckich i Finlandii. Dla dalszej integracji bardzo ważny jest interkonektor GIPL łączący Polskę i Litwę (ma być ukończony do końca tego roku). Ten projekt będzie też istotny dla integracji energetycznej krajów „Trójmorza” - jako łącznik rynku nadbałtyckiego z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej.- Nieprzypadkowo wymieniłem „Trójmorze” jako element współpracy w przesyle gazu. Bo to Polska właśnie może się stać centrum dystrybucji gazu po całym regionie. Zmiana podejścia strategicznego w waszym kraju doprowadziła do tego, że sprawy budowy GIPL potoczyły się w korzystnym - z naszego punktu widzenia - kierunku. Bo tworzenie infrastruktury przesyłowej to także możliwość zwiększenia konkurencji w dostarczaniu gazu do poszczególnych krajów. A dywersyfikacja dostaw surowca wzmacnia także bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów.To także niższe ceny dla odbiorców finalnych surowca. Dzięki GIPL, który stanie się elementem integracji, wielu odbiorców gazu będzie mogło otrzymać duże ulgi cenowe. Na Litwie skutecznie działa operator rynku gazowego „Gbaltic”, obejmujący swoim działaniem także pozostałe kraje bałtyckie oraz Finlandię.Obecnie trwają rozmowy - także ze stroną polską - o integracji nie tylko rynku gazowego, ale i też jakiejś formy integracji operatorów gazowych z naszych państw. Można zatem założyć, że po ostatecznym uruchomieniu GIPL ta współpraca osiągnie zdecydowanie wyższy poziom.W każdym razie władze litewskie widzą w tej inwestycji wielkie możliwości - także do głębszej integracji ekonomicznej z Polską.- Obecne władze litewskie z wielką przychylnością patrzą na rozwój polskiego koncernu w naszym kraju. To przecież jedna z największych firm na Litwie.Jeszcze poprzedni gabinet rozstrzygnął właściwie wszystkie sporne kwestie związane z rozwojem koncernu. Obecny rząd Litwy chce wspierać (poprzez indywidualnie nakierowaną politykę fiskalną) projekty intensyfikujące przerób ropy w Możejkach.Przypominam też, iż litewskie koleje odbudowały połączenie kolejowe z łotewskim Renge. To ułatwi eksport wyrobów naftowych do pozostałych krajów bałtyckich.- Klaipedos Nafta, koleje litewskie oraz Orlen Lietuva to wszystko firmy działające na Litwie... Niejako ich obowiązkiem było dogadanie się na takie taryfy (wzajemnie korzystne), by ta współpraca była dalej możliwa. I tak się stało. Dziwnie by wyglądało, gdyby te trzy firmy nie potrafiły się ze sobą dojść do porozumienia.- Po likwidacji starej elektrowni atomowej w Ignalinie społeczeństwo Litwy w specjalnym referendum opowiedziało się przeciw budowie kolejnej elektrowni atomowej. Powstała wtedy wieloletnia strategia rozwoju energetyki, zatwierdzona przez parlament.Przede wszystkim w strategii wypracowano podstawową zasadę, iż niezbędne jest osiągnięcie niezależności energetycznej. Odnawialne źródła energii stały się w strategii podstawowym kierunkiem działania w najbliższej przyszłości. Chodzi tu o takie źródła, jak słońce, wiatr, fale morskie, wody płynące. Ustanowiono także specjalny fundusz mający wspierać rozbudowę tej energetyki.Inwestując w energetykę odnawialną, trzeba pamiętać, jak istotne jest posiadanie też mocy rezerwowej. Bo przecież nie zawsze wieje wiatr czy świeci słońce.Naszym celem jest, by w roku 2025 ponad 50 proc. zużywanej na Litwie energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie do 38 proc. w roku 2025 ma wzrosnąć udział OZE w całym bilansie energetycznym kraju.Obecnie budujemy zasobnik prądu (taki swoisty gigantyczny akumulator) o pojemności 200 megawatów. Planujemy też rozbudowę o kolejny, piąty blok elektrowni wodnej w Kruonis. Ten blok będzie rezerwą dla całej energetyki odnawialnej na Litwie.Inwestycje w ten sektor do roku 2025 powinny przekroczyć 300 milionów euro. To głównie pieniądze z funduszy unijnych.Instalacje korzystające z programów rozbudowy OZE otrzymają wsparcie w formie premii, która zostanie ustalona w drodze konkurencyjnej procedury przetargowej dla wszystkich typów instalacji (niezależnie od wielkości instalacji i wykorzystanej technologii odnawialnej).Celem podstawowym tych inwestycji jest osiągnięcie niezależności energetycznej kraju.W Wilnie rozmawiał: Krzysztof Szczepanik