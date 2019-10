Minister energii w 20 najlepszych posłów PiS. Prąd popłynie w tę samą stronę

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wygrało wybory parlamentarne i samodzielnie stworzy rząd. Naturalne jest więc, że nowy rząd będzie kontynuował w większości obszarów dotychczasową politykę PiS, dlatego nie należy spodziewać się mocnych zmian w podejściu do sektora energetycznego. Tylko pewne korekty są nieuniknione.

Polityki energetycznej szybko nie będzie

Odejście od węgla i atomu?

Kolejny ważny element to dokończenie prac nad projektem Polityki energetycznej Polski do 2040, który - przypomnijmy - został przedstawiony w listopadzie 2018 r. a do połowy stycznia 2019 r. do Ministerstwa Energii wpłynęło 1,8 tys. uwag i propozycji zmian.Od tamtego czasu sprawa Polityki energetycznej ucichła. Biorąc pod uwagę, że nowy rząd musi czas na ukształtowanie się i okrzepnięcie, nowego projektu Polityki energetycznej, lub jej ostatecznego kształtu, niemal na pewno nie zobaczymy w 2019 r.Z polityką energetyczną wiążę się kilka ważnych konkretnych spraw, jak morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa i energetyka węglowa.Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiadał rozwój morskiej energetyki wiatrowej, spółki Skarbu Państwa zadeklarowały, kto i ile wybuduje morskich farm wiatrowych. Na deklaracjach na razie sprawa się zakończyła, ponieważ nie przygotowano ustawy przeznaczonej dla morskiej energetyki wiatrowej.I z racji zmian w rządzie i parlamencie, szybko (to znaczy w tym roku) jej raczej nie będzie.Przy okazji warto wspomnieć o energetyce wiatrowej na lądzie. Nie można wykluczyć, że przepisy blokujące rozwój tej technologii zostaną złagodzone.Równie ważna do rozstrzygnięcia jest przeszłość projektu specustawy górniczej, który miał ułatwić budowę nowych kopalń m.in. wskutek marginalizacji opinii samorządów lokalnych, na terenie których kopalnie miałyby powstać. Specustawą miał zajmować się Sejm poprzedniej kadencji na posiedzeniu 15 i 16 października. Sprawa ta znikła jednak z porządku obrad. Nie wiadomo, czy ustawą będzie zajmował się nowy parlament, czy po prostu ona zniknie.Ustawa miała ułatwić m.in. budowę kilku kopalń węgla kamiennego i odkrywki Złoczew. Wydaje się, że sprawa Złoczewa umiera powoli śmiercią naturalną i tej odkrywki nie będzie. To oznacza stopniowe wygaszanie kompleksu energetycznego w Bełchatowie.Gdy mówimy o energetyce węglowej nie można nie wspomnieć o bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka, który wciąż nie ma zamkniętego finansowania. Tutaj też będą konieczne rozstrzygnięcia: czy znajdą się na tę inwestycję pieniądze, czy też z budowy bloku trzeba będzie zrezygnować.Nie można zapominać także o projekcie budowy elektrowni jądrowej. Ważni przedstawiciele rządu PiS, jak Krzysztof Tchórzewski i Piotr Naimski wielokrotnie mówili, że powinniśmy zbudować ok. 6 bloków jądrowych - taki zapis znalazł się w projekcie Polityki energetycznej Polski.Wciąż brakuje jednak konkretnych decyzji, nie zakończono badań środowiskowych i lokalizacyjnych w miejscach, gdzie miałaby stanąć pierwsza elektrownia. Co ważne, nie określono też zasad finansowania budowy elektrowni jądrowej, co wydaje się kwestią najważniejszą, gdyż będzie to projekt bardzo kosztowny.Nieuniknione będzie także zderzenie z polityką energetyczną Unii Europejskiej. W nowej Komisji Europejskiej Frans Timmermans będzie odpowiadał za stworzenie i realizację Nowego Zielonego Ładu, już trwają dyskusje o zeroemisyjnej gospodarce UE w 2050 r. W dyskusjach z Komisją Europejską będą się ogniskować wszelkie, często niezałatwione sprawy, jak rozwój OZE i energetyki węglowej i sprawa energetyki węglowej.