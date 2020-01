Minister klimatu Michał Kurtyka o zmianach w polskim miksie energetycznym

Powołanie Ministerstwa Klimatu i przekazanie do niego spraw związanych legislacyjną stroną działania energetyki (co wydarzy się najpewniej w lutym) to jasny sygnał - krajowy miks energetyczny mocno się zmieni. W „Rządowej ławie” rozmawiamy z Michałem Kurtyką, szefem resortu klimatu, o tempie tych zmian i o tym, jaka będzie rola paliw kopalnych w systemie energetycznym.

Najważniejsza kwestia, którą poruszamy w naszym programie, to pytanie o przyspieszenie prac nad pierwszą elektrownią atomową w Polsce. - To temat, który wymaga pewnej dojrzałości - słyszymy od ministra klimatu.

Paradoksalnie, zwiększająca się rola OZE w Polsce może wydłużyć przydatność węgla brunatnego i samej Elektrowni Bełchatów.

Po przekazaniu z Ministerstwa Aktywów Państwowych zagadnień i wiceministrów odpowiedzialnych za energetykę Kurtyka zleci im opracowanie Polityki Energetycznej Polski.

Stabilna droga do zielonej energii