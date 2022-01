Minister klimatu o priorytetach na 2022 rok: atom, odpady i parki narodowe

Z Anną Moskwą, minister klimatu i środowiska, rozmawiamy o tym, co będzie priorytetem działań kierowanego przez nią resortu w 2022 roku. Pytamy o główne wyzwania, również w kontekście wydarzeń międzynarodowych. W wywiadzie także o tym, jakie będą najważniejsze zmiany legislacyjne, które przygotują w najbliższych miesiącach urzędnicy resortu klimatu i środowiska.

- Między innymi ustalenie lokalizacji, prace przygotowawcze, budowę czy w końcu rozruch elektrowni. Istotne jest też zapewnienie większego nadzoru państwa nad inwestorem.Szacujemy, że dzięki proponowanym rozwiązaniom proces licencjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (ale i kolejnych elektrowni) ulegnie skróceniu o 12-18 miesięcy. To istotnie przyspieszy wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce oraz obniży jej koszty i ryzyka inwestycyjne.Obecnie finalizowany jest proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych tego projektu. Do końca lutego 2022 r. chcemy, by został skierowany na Radę Ministrów i następnie do Sejmu.- Jak wspomniałam, projekt jest uzupełniany o szczegółowe rozwiązania związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta ROP.Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to mechanizm, który zobowiązuje producentów do późniejszego zagospodarowania odpadów powstałych z produktów wprowadzonych przez nich do obrotu. Został ustanowiony na mocy artykułu 8 unijnej ramowej dyrektywy w sprawie odpadów jako „jeden ze sposobów wspierania projektowania i produkcji wyrobów, które w pełni uwzględniają i ułatwiają efektywne wykorzystywanie zasobów podczas całego ich cyklu życia, w tym ich naprawę, ponowne użycie, demontaż i recykling i nie wpływają przy tym niekorzystnie na swobodny obieg wyrobów na rynku wewnętrznym".Projektowane przepisy zakładają, że wysokość wkładów finansowych producentów na rzecz realizacji ROP powinna pokrywać koszty selektywnego zbierania odpadów, a następnie ich transportu i przetwarzania, w tym niezbędnego do osiągnięcia unijnych celów w zakresie gospodarowania odpadami oraz m.in. koszty informacyjne.- Projekt ustawy o parkach narodowych jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania związane z ochroną przyrody w Polsce i zachowaniem jej dziedzictwa przyrodniczego.Celem regulacji pozostaje kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody i podmiotu instytucjonalnego. Wobec powyższego omawiany akt prawny określa zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do organu sprawującego nadzór nad Polskimi Parkami Narodowymi.Zdiagnozowaliśmy w ministerstwie potrzebę zaadresowania trzech obszarów dotyczących parków narodowych: umiejscowienia w polskim systemie prawnym (cel porządkowy), uregulowania nowych zagadnień (cel regulacyjny) oraz nowelizacji przepisów obowiązujących (cel nowelizacyjny). Projektowana ustawa zapewni zwiększenie efektywności funkcjonowania parków narodowych.