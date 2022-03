Minister klimatu: popieramy decyzję Belgii o wydłużeniu działalności reaktorów jądrowych

W pełni popieramy decyzję Belgii o wydłużeniu działalności reaktorów jądrowych o 10 lat - podkreśliła w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska dodała, że Polska zachęca europejskich partnerów do uwolnienia się od rosyjskich surowców.



"W pełni popieramy decyzje Belgii o wydłużeniu działalności reaktorów jądrowych o 10 lat. Intensywnie zachęcamy europejskich partnerów do odważnych decyzji i uwolnienia się od rosyjskich surowców. Każde źródło inne niż rosyjskie, to wsparcie dla wolnej Ukrainy" - napisała na Twitterze szefowa resortu klimatu i środowiska.





Obecnie w Belgii działa siedem reaktorów atomowych. Zgodnie z decyzją gabinetu premiera Aleksandra De Croo pięć z nich zostanie zamkniętych do 2025 r., natomiast dwa najmłodsze reaktory mają funkcjonować jeszcze przez co najmniej 10 lat.