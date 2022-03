Minister klimatu: zwróciłam się do szefa MAEA o zawieszenie Rosji w organizacji

W związku z wojną i niedopuszczalnymi działaniami Rosji w zajętych ukraińskich elektrowniach jądrowych w Czarnobylu i Zaporożu zwróciłam się do szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zawieszenie Rosji we wszystkich organach tej organizacji - poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa przekazała PAP, że wysłała oficjalne pismo do szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaela Grossiego, w którym zwraca się o zawieszenie Rosji we wszystkich organach tej organizacji w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie.

"Polska, jak i inni członkowie MAEA są poważnie zaniepokojeni atakiem na elektrownie jądrowe oraz działaniami Rosji na ich terenie w Czarnobylu i Zaporożu, a także w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Są one jednoznacznie niedopuszczalne" - powiedziała Moskwa.

Rosyjskie wojsko przejęło kontrolę nad czarnobylską elektrownią 24 lutego. MAEA przekazała, że od tego czasu pracuje i mieszka w elektrowni tych samych 210 członków personelu, choć wymagana jest ich rotacja. W ubiegłym tygodniu wojska rosyjskie odłączyły elektrownię od sieci energetycznej, a MAEA informowała, że utraciła kontakt z systemami monitorującymi poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni. W obiekcie znajdują się wyłączone z użytku reaktory oraz składowiska odpadów promieniotwórczych. W niedzielę strona ukraińska przekazała, że jej technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Na początku marca Rosjanie przejęli też kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową. W trakcie ostrzału kompleksu wybuchł pożar w budynku szkoleniowym, który później ugaszono. W piątek szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom przekazał, że na terenie elektrowni przebywa ok. 500 rosyjskich żołnierzy. Informował też, że rosyjskie siły oznajmiły ukraińskiemu personelowi, że elektrownia należy teraz do rosyjskiego koncernu Rosatom.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że w związku z tym MAEA powinna podjąć pilne działania wobec Rosji.

"W piśmie do Rafaela Grossiego zawnioskowałam o natychmiastowe zawieszenie Federacji Rosyjskiej we wszystkich organach MAEA. Chodzi również o rosyjskich ekspertów i pracowników pracujących dla MAEA. Podczas mojej ostatniej rozmowy w ubiegły piątek zadeklarowałam również, że wyrażamy gotowość zaangażowania się w działania kontrolne Agencji w Ukrainie" - wyjaśniła Moskwa.

MAEA (International Atomic Energy Agency) powstała w 1957 r. Jest wyspecjalizowaną, autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie.