Minister Kurtyka o zmianach w PEP 2040 i roli tradycyjnej energetyki

Tempo zmian technologicznych, które się teraz odbywają, jest bardzo szybkie. To widzimy po przyroście fotowoltaiki – pierwszy 1000 MW powstawało przez 8 lat, a ostatnie 1000 MW przez 8 miesięcy. To trochę tak, jakbyśmy porównywali telefony komórkowe z początku lat 2000 z dzisiejszymi smartfonami i pytali, jak szybko będą się te smartfony zmieniały – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Ceny uprawnień do emisji CO2

Podciągnąć parametry resort chce też w zużywającym węgiel segmencie - w elektrociepłowniach:- Bardzo ważne, żebyśmy mieli spójność działań na różnych frontach. Z jednej strony mamy możliwość ubiegania się na aukcjach o dopłatę do kogeneracji w wypadku, kiedy zmieniane są ciepłownie na elektrociepłownie. Zmieniliśmy niedawno te przepisy po to, żeby jeszcze bardziej zachęcić samorządy i właścicieli ciepłowni, by ubiegali się o takie wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej. Z drugiej strony oddajemy do dyspozycji samorządom program "Ciepłownictwo powiatowe" - mówi Kurtyka.W ramach "Ciepłownictwa powiatowego" w NFOŚiGW dostępne jest 500 mln złotych.W "Rządowej ławie" pytamy ministra klimatu o wpływ zmieniających się cen emisji CO2 na ogłoszoną strategię PEP 2040.Jak przyznaje Michał Kurtyka, niedawne rekordowe 38 euro, to raczej jednorazowy skok… który przeczy logice ostatnich miesięcy.- Bardzo trudno prognozować na tym rynku dlatego, że można się spodziewać – z punktu widzenia takich fundamentalnych wielkości – iż te ceny do uprawnień nie powinny rosnąć – mówi.