Minister: mechanizmy zamrażania cen energii w Polsce są rewolucyjne

Rozwiązania mające na celu zamrożenie w 2023 r. cen energii dla gospodarstw domowych zużywających poniżej 2000 kWh są rewolucyjne. Nie słyszałem, by w Europie któryś z krajów poszedł tak daleko - ocenił minister Waldemar Buda.

W poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w TVP Info mówił o proponowanej przez rząd "Tarczy Solidarnościowej", która zakłada zamrożenie w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

Dwie trzecie gospodarstw domowych bez podwyżki prądu w przyszłym roku

Minister przypomniał, że według wyliczeń "61 proc. gospodarstw dzisiaj mieści się poniżej tego przedziału zużycia. W związku z tym co najmniej 2/3 nie będzie miało żadnej podwyżki". "Natomiast od tej górki - ponad 2000 kWh - będzie cena rynkowa, realna, która będzie wynikała z nowej taryfy. Jeszcze jej nie znamy, ale można być pewnym, że ona będzie sporo wyższa" - zastrzegł.

"Wydaje mi się, że to jest rewolucyjne podejście do ochrony obywateli, nawet tych najsłabszych" - ocenił szef MRiT. Wskazał, że nie przypomina sobie, aby którykolwiek z krajów Europy "poszedł tak daleko i tak mocno rekompensował podwyżki cen energii".

"Można powiedzieć, działamy wieloetapowo. Z jednej strony oczekujemy pewnych decyzji od Komisji Europejskiej, ale z drugiej nie czekamy na rozstrzygnięcie tylko podejmujemy te decyzje na własnym polu, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe" - powiedział. Buda dodał, że "czekamy teraz na decyzję w zakresie maksymalnej ceny gazu, sposobu wyliczeń produkcji energii i kosztów energii w stosunku do poszczególnych źródeł. To są decyzje Komisji, które mam nadzieję są przed nami".

Pomoc dla firm bardziej skomplikowana - może chodzić o pomoc publiczną

Szef MRiT zwrócił uwagę, że wszyscy są świadomi konieczności oszczędzania energii. "Każdy gdzieś w swoim zakresie poszukuje tych oszczędności, myśli jak tutaj doprowadzić do tego, żeby to zużycie lekko obniżyć" - podkreślił. "Natomiast mamy też takie mechanizmy, które proponujemy, które niejako będą gratyfikowały oszczędzanie. Czyli jeżeli komuś uda się zmieścić na 90 proc. zużycia obecnego roku, w 2023 r., to o te 10 proc. będzie miał niższy rachunek w kolejnym, w 2024 r. Więc ta zachęta jest" - mówił.

Minister rozwoju i technologii odniósł się do kwestii pomocy przedsiębiorstwom w walce z wysokimi cenami energii. "Tutaj tego rodzaju tarczy, jaką zastosowaliśmy dla gospodarstwa domowego nie możemy użyć wobec firmy, ponieważ jest to kwestia pomocy publicznej. Byłoby to nie do przeforsowania na poziomie Komisji Europejskiej" - stwierdził. "Liczymy, że w świetle tego czego oczekujemy od KE, jakieś decyzje zapadną" - zaznaczył. Zdaniem Budy "prosta zmiana polegająca na maksymalnej cenie gazu doprowadziłaby natychmiast do przełożenia się na cenę prądu. Wyliczenie sposobu liczenia prądu przełożyłoby się natychmiast na cenę prądu, który jest w Polsce produkowany na bazie węgla". "To są bardzo szybkie decyzje, które powinny do końca miesiąca po stronie Komisji Europejskiej zapaść. Jeśli zapadną, to jesteśmy w lekko lepszej sytuacji" - przewiduje.

MRiT: są już gotowe rozwiązania wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych

"Ale też nie zasypujemy gruszek w popiele. Wszystko co jest możliwe po naszej stronie, będziemy robić. Myślę, że w środę będzie też ogłoszona propozycja, która też lekko może wpłynąć na cenę w takiej kilkumiesięcznej perspektywie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje takie rozwiązanie. Z drugiej strony myśmy w MRiT przygotowali rozwiązania wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych" - zapowiedział Buda. Na wsparcie zakładów wysoce energochłonnych rząd do końca roku chce przekazać "nawet do 5 mld zł".

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych przekracza 30 mld zł".

