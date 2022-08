Minister Moskwa o projekcie ws. wsparcia dla osób opalających np. pelletem: na Sejm wrześniowy będziemy gotowi

W najbliższym czasie poznamy szczegóły, a na Sejm wrześniowy będziemy gotowi - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do projektu przewidującego rządowe wsparcie również dla osób opalających gospodarstwa domowe m.in. pelletem, olejem czy biomasą.

Anna Moskwa w czwartek na antenie Polsat News była pytana m.in. o projekt przewidujący rządowe wsparcie również dla osób opalających gospodarstwa domowe m.in. pelletem, olejem czy biomasą. - To ustawa w naszym resorcie. Przed nami jeszcze kilka rozmów oraz ostatnich szlifów i uzgodnień pomiędzy nami a premierem, w jakim kształcie ona wyjdzie i jak ją będziemy komunikować - powiedziała minister klimatu i środowiska.

Pytana, "czy będą dopłaty do pelletu i gazu po 3 tys. zł, tak jak w przypadku węgla, czy będą zróżnicowane dopłaty w zależności od tego, kto jak ogrzewa, Anna Moskwa odpowiedziała: - Jak spojrzeliśmy na odbiorców dodatku osłonowego - tam jest ten poziom dochodu 1500-2100 - to w momencie, kiedy sprawdzaliśmy tych odbiorców, to 90 proc. nich to byli ci, którzy używają węgla - podkreśliła. Zastrzegła, że jeżeli chodzi o pozostałych użytkowników i całe ciepłownictwo, to jest to bardzo skompilowane.

Czytaj także: Nie zabraknie nam gazu. Polskie magazyny zapełnione w 100 proc.

- Analizowaliśmy różne warianty dopłaty - na poziomie surowca i na poziome taryfy i doszliśmy do takiego rozwiązania, które pozwoli nam reagować tam, gdzie jest realna podwyżka - podkreśliła Moskwa.

Dopytywana, czy najwięcej dostaną ci, którzy ogrzewają gazem, minister klimatu i środowiska zaznaczyła, że "sytuacja na rynku gazu jest najtrudniejsza do przewidzenia". - W pierwszej kolejności ten gaz systemowy, bez względu na to, czy on trafia do tych dużych czy do małych ciepłowni, wymaga interwencji - powiedziała. Podkreśliła, że "rozwiązanie będzie już kompleksowe dla wszystkich użytkowników ciepła indywidualnego, systemowego, bez względu na źródło".

Wyjaśniła, że "najwięcej dostaną ci, którzy mają najwyższe podwyżki, a" "na dzisiaj jest to gaz". "Na pewno jest to taki poziom interwencji, który nie pozwoli poczuć podwyżek" - zapewniła.

Czytaj także: Dopłaty nie tylko do węgla. Nowy projekt wsparcia w przygotowaniu

Zapytana, czy dzisiaj poznamy szczegóły, minister klimatu i środowiska powiedziała, że "w najbliższym czasie". "Nie mogę zagwarantować, że dzisiaj. Przypomnę, że Senat się nam na dzisiaj wydłużył i będzie debata o bezpieczeństwie energetycznym, co powoduje też, że musimy wrócić do Senatu i prezentować założenia bezpieczeństwa" - powiedziała. Zapewniła również, że "zechcemy to rozwiązanie, jak każdą inną ustawę, zaprezentować w ścieżce rządowej". "Ostatnio rozmawialiśmy tylko o założeniach" - dodała. "Na Sejm wrześniowy będziemy gotowi, a z komunikacją dużo wcześniej" - wskazała.