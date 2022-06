Minister Moskwa: pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla nas możliwy do osiągnięcia

Pakiet Fit for 55, którego celem jest ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. jest dla Polski w całości niemożliwy do osiągnięcia - powiedziała w poniedziałek w Luksemburgu polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podsumowując spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki.

Prace nad pakietem Fit for 55, który w całości jest dla nas bardzo wymagający, trudny, a wręcz niemożliwy do osiągnięcia, trwają.

Polska chciałaby wykluczenia ciepłownictwa z obowiązkowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Będzie też podnosić po raz kolejny wniosek o zawieszenie ETS.

"Prace nad pakietem Fit for 55, który w całości jest dla nas bardzo wymagający, trudny, a wręcz niemożliwy do osiągnięcia, trwają. (...) Ostatnie miesiące to był ogromny wysiłek dla nas, żeby wytłumaczyć polski system ciepłownictwa, czyli ciepłownictwo systemowe, w którym mamy ponad 40 proc. społeczeństwa. To co jest na dzisiaj osiągnięciem i ważnym elementem do podtrzymania w kolejnych pracach, to zrozumienie dla naszego ciepłownictwa i jednocześnie wykluczenie ciepłownictwa z obowiązkowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii" - oświadczyła Anna Moskwa.

Poinformowała też, że we wtorek podczas Rady w formacie ministrów ds. środowiska tematem dyskusji będzie unijny system uprawnień do handlu emisjami. "Jest to dyskusja niezwykle dla nas istotna i najważniejsza na dziś. Widzimy światło w tunelu, możliwość wprowadzenia mechanizmu kontroli ETS. Na dziś jest on praktycznie niemożliwy. (...) Istnieje minimalna szansa na reformę ETS. Będziemy też podnosić po raz kolejny wniosek o zawieszenie ETS, korzystając też z tej dyskusji" - zapowiedziała polska minister.

Relacjonowała, że w poniedziałek nie zabrakło rozmowy o tym, jak państwa zachowują się w sytuacji ograniczeń związanych z wojną na Ukrainie.

"Zaraportowaliśmy dzisiaj pełne magazyny w Polsce i z zadowoleniem przyjęliśmy regulacje o obowiązku magazynowania. W całej Unii został wreszcie wprowadzony obowiązek magazynowania do 80 proc. przed rozpoczęciem sezonu, który postulowaliśmy od lat. Oczywiście my ze spokojem patrzymy na tę regulację; możemy powiedzieć, że chcemy zwiększenia tych ambicji. Co jest ważne, te magazyny mają też obowiązek certyfikacji. Jest to istotne, żeby móc wykluczyć podmioty rosyjskie, ale jednocześnie daje ta regulacja możliwość uwłaszczenia tej infrastruktury, która jest infrastrukturą rosyjską. (...) My nie mamy żadnych magazynów, które byłyby własnością Federacji Rosyjskiej. Wszystkie magazyny polskie są w stu procentach w polskich rękach. Ale są państwa, które są w takim kłopocie i stąd mają puste magazyny. Ta regulacja umożliwi im przejęcie tych właśnie magazynów" - wyjaśniła Anna Moskwa.