Minister Moskwa: Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz

Podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych w rządach swoich krajów za kwestie energetyki Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz - poinformowała dziennikarzy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Popieramy dobrowolne redukcje na poziomie państw, popieramy oszczędzanie gazu, oszczędzanie energii i takie instrumenty, które by zachęcały do oszczędzania. W Polsce też je wdrożyliśmy. Jesteśmy przeciwni tej drugiej części, która mówi, że gdyby nastąpił w Europie kryzys (gazowy) potwierdzony przez dwa państwa, to na wniosek KE następuje głosowanie większościowe na Radzie UE ds. energii (...) w sprawie obowiązkowości dalszych ograniczeń i oszczędności" - przypomniała minister.

"To jest coś, czego nie akceptujemy. Po pierwsze przez podstawę prawną - jeśli mówimy o miksie energetycznym, to musi być jednomyślność. Po drugie, możemy się zgadzać na dobrowolność, ale przymusowość to wchodzenie Komisji w kompetencje państw członkowskich, a na to sobie nie możemy pozwolić. Głosowaliśmy przeciwko temu rozwiązaniu" - skonkludowała minister Moskwa.

Przeciw głosowały też Węgry.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz