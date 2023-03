Minister Moskwa: zainstalowanie 27 gigawatów mocy w fotowoltaice do 2030 r. jest możliwe

Uzyskanie 27 gigawatów zainstalowanej mocy w fotowoltaice do 2030 roku jest możliwe – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczając, że to cel konserwatywny.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W ostatnim momencie był duży boom na przystępowanie do starego systemu upustów, więc ubiegły rok był wyjątkowy co do liczby instalacji - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do spadku liczby przyłączanych co miesiąc nowych instalacji fotowoltaicznych od marca 2022 r.

Minister zaznaczyła, że w dłuższej perspektywie czasowej tendencja co do instalacji fotowoltaicznych jest nadal pozytywna. Zwróciła również uwagę na dwa pozytywne aspekty: rosnącą liczbę magazynów energii przy gospodarstwach domowych oraz fakt, że coraz więcej firm decyduje się na instalacje fotowoltaiczne. Podkreśliła, że są to nie tylko duże spółki, ale także sieci handlowe oraz indywidualne przedsiębiorstwa.

Moskwa oceniła, że uzyskanie 27 gigawatów zainstalowanej mocy w fotowoltaice do 2030 roku jest osiągalne.

"Jesteśmy absolutnie spokojni co do tego celu, który ogłaszamy. On jest, nawet bym powiedziała, że konserwatywny" - przekazała minister.

Przyjęta przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku ma trzy główne obszary - sprawiedliwą transformację, budowę równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrą jakość powietrza. Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie. PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.

Jak przekazała w środę 8 marca 2023 r. Anna Moskwa, po zakończeniu szczytu Solar Power Summit, moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce w 2022 r. przekroczyła 12 GW, a liczba prosumentów 1,2 mln. Oświadczyła, że do 2030 r. liczy na osiągnięcie 27 GW zainstalowanej mocy w fotowoltaice.