Minister o cenach energii: trzeba spodziewać się dalszych problemów

Czy możliwe są 100-proc. podwyżki cen energii elektrycznej w przyszłym roku dla klientów indywidualnych? Jak premiować przemysł, by zużywał mniej prądu? I czy rządowe dotacje i rekompensaty czasem nie rozleniwiają społeczeństwa? O tym wszystkim rozmawiamy z ministrem Piotrem Naimskim, rządowym pełnomocnikiem ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– W perspektywie krótkiej, a za taką uważam pół roku lub rok, trzeba się spodziewać dalszych problemów. Dlatego, że nie widać przesłanek, by ceny energii miały spaść. Zatem trzeba się do tej sytuacji dostosowywać – z poziomu rządu podejmowane są działania, żeby ochronić odbiorców indywidualnych i wrażliwych. I to zarówno jeśli chodzi o dostawy gazu ziemnego, jak i dostawy energii elektrycznej czy ciepła – mówi w podcaście WNP.PL Piotr Naimski.

Posłuchaj całej rozmowy z rządowym pełnomocnikiem o tym, jak będzie zmieniała się w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku energii dla wszystkich klientów w Polsce. Dalsza część tekstu pod materiałem dźwiękowym.

Minister podkreśla, że przyszły rok będzie szczególnie dotkliwy dla przemysłu, bo koszty produkcji będą musiały wzrosnąć.

– Z tym musimy sobie dać radę i najlepiej, jeśli przyjmiemy do wiadomości, że w tej wojnie po prostu uczestniczymy. Wojna kosztuje i to jest jej koszt. Rolą rządów jest to, by ciężar wojny i jej koszty rozkładać sprawiedliwie – dodaje.

Rządowego pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej pytamy także o to, czy możliwe jest zamrożenie podwyżek cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych od początku roku. Przypomnijmy, że na taki manewr zdecydował się w 2019 roku rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Nie chciałbym podawać w tej chwili recept, które teraz są dyskutowane. Mogę jednak zapewnić, że ten problem jest jednym z najpoważniejszych, które są rozważane przez osoby w rządzie zajmujące się całym sektorem energetycznym – odpowiada minister Naimski.