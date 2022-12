Minister: Polska nigdy nie była tak zaawansowana w projektach jądrowych

Nigdy nie byliśmy tak zaawansowani w projektach jądrowych - powiedziała w czwartek minister klimatu Anna Moskwa. - Kluczowe jest znalezienie instytucji i partnerów, z którymi zbudujemy model współpracy na lata. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale także zaufania - dodała.g

"Nigdy nie byliśmy tak zaawansowani w projektach jądrowych jak teraz. Jesteśmy z tego dumni. Mamy technologię, jesteśmy przed uzyskaniem ważnych pozwoleń - mam nadzieję, że to nastąpi wkrótce" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, otwierając konferencję dotyczącą finansowania projektów jądrowych.

Szefowa MKiŚ poinformowała, że Polska jest zdeterminowana, by mieć przynajmniej 20 proc. energii jądrowej w miksie energetycznym. Wskazała zarazem na wyzwania związane m.in. z wyszkoleniem kadr. "Mamy dobrych inżynierów, wyzwaniem jest zatrzymanie ich w Polsce, wyposażenie w odpowiednie umiejętności i zbudowanie dobrych zespołów na lata" - tłumaczyła.

Jak mówiła minister Moskwa, kolejne wzywanie nie tylko w Polsce, ale na świecie dotyczy łańcucha dostaw. "Wierzymy, że odpowiedzią na te wyzwania jest współpraca, w zakresie kadr, technologii, łańcucha dostaw, a także w zakresie finansowania" - zaznaczyła.

Zauważyła, że finansowanie projektów jądrowych wiąże się z budowaniem dobrych relacji i partnerstwa na wiele lat, wspólnego ponoszenia ryzyka. "Kluczowe jest dla nas teraz znalezienie takich instytucji i partnerów, by zbudować model współpracy na lata, by być razem w tym projekcie i w niego wierzyć, bo to nie tylko kwestia pieniędzy, ale także zaufania" - podkreśliła minister klimatu.