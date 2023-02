Minister pyta firmy o wodór, bo planuje potężne inwestycje

Do publicznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielenia pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rząd chce stworzyć warunki do wspierania rozwoju technologii wodorowych i wykorzystania wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego. W grę wchodzi także budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów, a także statków napędzanych wodorem.

Środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.

Do konsultacji zaproszonych zostało blisko 200 podmiotów. Celem jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na publiczne wsparcie kosztochłonnych inwestycji w wodór. Branża ma 10 dni na przesłanie komentarzy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy okazji rozpoczęcia konsultacji zwróciło uwagę na to, że zasady publicznego wsparcia inwestycji w technologie wodorowe nie zostały dotychczas prawnie uregulowane w Polsce.

- Należy zauważyć, że technologie wodorowe są w początkowej fazie rozwoju, a przez to są bardzo drogie. Jednak zapewnienie ich rozwoju jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także z uwagi na politykę klimatyczną UE. W związku z tym konieczne jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci pomocy publicznej, która umożliwi rozwój technologii wodorowych w Polsce - czytamy w dokumentach złożonych w Rządowym Centrum Legislacji.

Jakie rząd planuje inwestycje w wodór? Chcemy mieć swoje statki, samochody i autobusy

Za środki z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce ma zostać wybudowanych m.in. 25 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Uruchomione mają zostać projekty badawcze i innowacyjne prowadzące do powstania 3 różnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Finansowany będzie rozwój, budowa, wdrożenie oraz komercjalizacja „innowacyjnych jednostek transportowych”. Z projektu rozporządzenia wynika, że chodzi o stworzenie całkowicie polskich wodorowych statków, pociągów oraz autobusów.

W projekt rozporządzenia wpisano także rozwój instalacji i infrastruktury towarzyszącej do produkcji wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, o mocy 320 MW, w tym budowę i wykorzystanie elektrolizerów.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego przy unijnym wsparciu

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów technologii wodorowych ma się przyczynić do realizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW).

Celami PSW są m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru.

Realizacja wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Rozwój infrastruktury tankowania wodoru przyczyni się do rozwoju transportu zeroemisyjnego, przez co nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych, a w dłuższej perspektywie będzie skutkowało poprawą jakości powietrza, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Wsparcie wykorzystania wodoru odnawialnego jako surowca w przemyśle pozwoli na redukcję produkcji wodoru metodami konwencjonalnymi, a przez to spowoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich - zaznaczono w omówieniu wpływu nowego rozporządzenia.