Minister rolnictwa podpisał rozporządzenia ws. znakowania miodu i substratów do biogazowni

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował w czwartek o podpisaniu rozporządzeń dot. znakowania na etykietach kraju pochodzenia miodu oraz szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych.

Dzięki nowej regulacji konsumenci mają być lepiej informowani o pochodzeniu miodu

- To ważne rozporządzenie dla pszczelarzy, ale jeszcze ważniejsze dla klientów. Mówi ono o znakowaniu kraju pochodzenia miodu na etykietach. Dziś - szczególnie w supermarketach - mamy wiele oferowanych miodów, które nie mają oznaczania, skąd on jest. Dzięki temu rozporządzeniu będzie dokładne oznaczenie na etykiecie, z jakiego kraju pochodzi miód - powiedział szef resortu rolnictwa.

Dodał, że kolejnym krokiem ma być obowiązek umieszczania na etykiecie procentowego udziału krajów producentów w mieszankach miodu.

- Ale w przypadku tego rozporządzenia musimy mieć zgodę Unii Europejskiej, o którą się zwrócimy - wyjaśnił Telus.

Podkreślił, że nowe regulacje zostały wprowadzone na prośbę pszczelarzy i po konsultacjach z tym środowiskiem.

- Pokazujemy po raz kolejny, że prawo, które tworzymy i decyzje, które podejmujemy są w większości uzgodnione z rolnikami. W tym przypadku z pszczelarzami, ale wcześniejsze decyzje - dotyczące pomocy suszowej, nawozowej, zbożowej, dla sadowników i plantatorów (...) - były podjęte po rozmowach z rolnikami - przekonywał.

Biogazownie czeka uproszczenie procedur administracyjnych

Drugie podpisane przez ministra rolnictwa rozporządzenie dotyczy szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Dzięki temu procedury administracyjne dotyczące biogazowni rolniczych mają zostać uproszczone.

- Chodzi o wkład, tzw. substraty wykorzystywane w biogazowniach do produkcji taniej energii i ciepła na obszarach wiejskich. Rozporządzenie określa listę tych substratów. To m.in. biomasa pochodzenia naturalnego, przede wszystkim odchody zwierzęce, co jest doskonałą wiadomością dla hodowców trzody chlewnej i krów mlecznych. Będzie można produkować tańszą energię i ciepło z tych właśnie substratów - tłumaczył wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Zaznaczył, że uproszczono również procedury związane z wykorzystaniem produktu pofermentacyjnego w postaci naturalnego nawozu, który będzie mógł być wykorzystywany przez rolników. "To także ważne rozporządzenie dla przetwórstwa, bo wskazano w nim listę substratów wykorzystywanych przy produkcji żywności" - podkreślił Kowalski.