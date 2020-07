Minister środowiska: Europejski Zielony Ład powinien być wpisany w kontekst

Trzeba patrzeć na Zielony Ład w kontekście, a w Polsce kontekstem jest energetyka w 70 proc. oparta na węglu. Potrzebne są dogłębne analiz projektów planu, zanim Polska przyjmie konkretne zobowiązania - powiedział w TVP1 minister środowiska Michał Woś.

"Nie stawiamy sprawy tak, że Europejski Zielony Ład to jest absolutne zło" - stwierdził Woś. "Tam są punktowo bardzo dobre rzeczy" - dodał.

Zdaniem ministra, trzeba patrzeć na Zielony Ład w kontekście, a w Polsce kontekstem jest to, że energetyka jest w 70 proc. oparta na węglu.

"Na sprawy ekologiczne trzeba spojrzeć w kontekście globalnym, czyli kto na świecie realizuje taką, a inną politykę klimatyczną" - ocenił minister.

"Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego państwa my nie możemy wyłączyć ot tak jednego, czy drugiego bloku węglowego, tylko dlatego, że jest takie życzenie" - powiedział.

Woś dodał, że Solidarna Polska domaga się dogłębnych analiz projektów planu, zanim Polska przyjmie konkretne zobowiązania wynikające z europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma być narzędziem transformacji energetycznej. Jednym z elementów ma być dążenie, by Unia Europejska stała się wspólnotą neutralną klimatycznie. Podczas negocjacji budżetowych podczas ostatniego szczytu UE w nowej unijnej perspektywie finansowej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, mający łagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej, został zmniejszony o 20 mld euro - z łącznych 37,5 mld do 17,5 mld euro.