Minister zapowiada wielki boom w zakresie rozwoju fotowoltaiki w domach wielorodzinnych

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oczekuje "wielkiego boomu" w zakresie rozwoju fotowoltaiki w domach wielorodzinnych - spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych. - Nasz program, który mamy przygotowany, ma temu sprzyjać - mówił Waldemar Buda.

Minister Waldemar Buda zaznaczył, że w ramach proponowanego rozwiązania dofinansowanie może wynieść ok. 75 tys. zł przy koszcie instalacji wynoszącym 150 tys. zł.

- Dopłata do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wyniesie 50 proc. wartości instalacji - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Spółdzielnie mogą otrzymać do 75 tys. zł na fotowoltaikę

Obecnie wysokość dopłaty do instalacji fotowoltaicznych na domach wielorodzinnych wynosi tyle samo co dla domów indywidualnych, czyli do 6 tys. zł. Minister Buda zaznaczył, że w ramach proponowanego rozwiązania dofinansowanie może wynieść ok. 75 tys. zł przy koszcie instalacji wynoszącym 150 tys. zł.

- Dzisiaj żeby instalację postawić na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w "Moim Prądzie" - do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł - powiedział Waldemar Buda.

Jak stwierdził Waldemar Buda, "mieliśmy ogromną dynamikę rozwoju fotowoltaiki w domach indywidualnych, u prosumentów".

Minister oczekuje fotowoltaicznego boomu w spółdzielniach mieszkaniowych

- Oczekuję wielkiego boomu. Nasz program, który mamy przygotowany, ma temu sprzyjać - podkreślił.

15 grudnia ruszyła kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki "Mój Prąd". To wydłużenie naboru dotychczasowej edycji "Mojego Prądu" 4.0. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia. Będzie on jednak trwał do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł. Nowa odsłona programu oznacza przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas.

Jak powiedział PAP wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej Paweł Mirowski, od 15 grudnia beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej (PV) otrzymają 6 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji), a nie jak było dotychczas 4 tys. zł. Zwiększeniu ulegnie też dofinansowanie kupna magazynu energii - będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie jak obecnie 7,5 tys. zł.