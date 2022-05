Ministerstwo Energetyki Ukrainy: Rosja nie może być więcej postrzegana jako wiarygodny i przewidywalny partner

Rosja nie może być więcej postrzegana jako wiarygodny i przewidywalny partner dla kogokolwiek - mówił w poniedziałek wiceminister Energetyki Ukrainy Mykoła Kolisnyk podczas odbywającej się w Międzyzdrojach konferencji Gazterm.

"Ropa, gaz i energia jądrowa są bronią wykorzystywaną przez Kreml przeciw wolnemu światu. Putin jest pewien, że może robić co chce, bo Unia Europejska jest tak bardzo zależna od rosyjskiej energii. Chciałbym przesłać jasną wiadomość: Rosja nie może być więcej postrzegana jako wiarygodny i przewidywalny partner dla kogokolwiek" - mówił w poniedziałek podczas łączenia online z uczestnikami 25. konferencji Gazterm wiceminister w Ministerstwie Energetyki Ukrainy Mykoła Kolisnyk, podkreślając, że rosyjskim celem jest podzielenie Europy, i "tylko zjednoczeni jesteśmy niezależni od Rosji".

Dodał, że odejście od rosyjskiej energii jest obecnie dla Unii Europejskiej "pragmatyczną decyzją handlową". Wskazał, że mając taką świadomość, Putin wydał dekrety, pozwalające mu na interwencję w dostawy gazu "w każdym momencie", co pozwoliło na odcięcie dostaw gazu m.in. do Polski i Bułgarii. Przypomniał też o odmowie Gazpromu przekierowania przesyłu gazu płynącego do klientów europejskich przez terytorium Ukrainy do innej stacji, co pozwoliłoby na zachowanie przesyłu na dotychczasowym poziomie.

Wskazał, że to czas na to, by Unia Europejska interweniowała. "Nowa strategia energetyczna Europy powinna być odważna i efektywna, i powinna dostarczyć jasnych rozwiązań, opierających się na trzech kwestiach: jak zastąpić rosyjską energię, jak usunąć rosyjskie aktywa energetyczne (...) i jak zapewnić, by taka sytuacja nie wydarzyła się ponownie" - powiedział Kolisnik.