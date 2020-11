Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Pełne uwolnienie cen prądu od 2021 przedwczesne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że pełne uwolnienie cen energii elektrycznej poprzez zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf przez sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną dla gospodarstw domowych już od 2021 jest przedwczesne. Przyjęcie ustawy implementującej przepisy dyrektywy zakładającej swobodę kształtowania cen prądu, z odstępstwami wskazanymi w dyrektywie, planowane jest, jak wskazuje ministerstwo, w I połowie 2021 roku.

Ministerstwo zaznacza, że sprzedawcy, którzy pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu, są uprawnieni na mocy obowiązujących przepisów prawa, do przedstawiania ofert rynkowych wszystkim odbiorcom, w tym odbiorcom z grupy taryfowej G ( jest dominowana przez gospodarstwa domowe- red.) przyłączonym do sieci operatora, na obszarze którego sprzedawcy realizują zadania sprzedawcy z urzędu pod warunkiem, że sprzedawcy ci uprzednio poinformowali odbiorcę o wysokości cen energii elektrycznej określonej w aktualnie obowiązującej taryfie.- Aktualnie obowiązujący zakres zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf nie stanowi bariery dla sprzedawców energii ani dla odbiorców do korzystania z ofert rynkowych, gwarantując jednocześnie niezbędny zakres ochrony dla odbiorców najbardziej wrażliwych społecznie- uważa resort środowiska i klimatu.Wcześniej zapytaliśmy, jak zdaniem prezesa URE należałoby implementować w Polsce ww. dyrektywę, czyli m.in. kiedy i w jakim zakresie zacząć odchodzić od taryfowania cen sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych.- Dane URE pokazują, że ok. 60 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych korzysta z taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, natomiast pozostałe 40 proc. odbiorców wybrało oferty rynkowe. Oznacza to, że rynek sam się stopniowo uwalnia i zmierza do sytuacji, w której regulowana taryfa pozostanie tylko dla tych odbiorców, którzy faktycznie potrzebują ochrony, ponieważ np. dotyka ich problem ubóstwa energetycznego - powiedział Rafał Gawin, prezes URE.- System regulacji funkcjonujący obecnie na rynku energii elektrycznej w moim przekonaniu zapewnia pełną swobodę rozwoju rynku. Dalsze uwolnienie rynku może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu- dodał Rafał Gawin.O dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej usłyszymy jeszcze nie raz. I nie tylko przy okazji prac nad jej implementacją do prawa polskiego.Rzecz w tym, że zgodnie z dyrektywą do 1 stycznia 2022 i do 1 stycznia 2025 państwa członkowskie mają przedłożyć KE sprawozdania dotyczące stosowania przepisów o rynkowych zasadach dostaw energii elektrycznej. Trudno z góry przesądzić, co z tego wyjdzie, ale należy się liczyć z tym, że w końcu pojawi się wniosek określający datę zakończenia stosowania cen regulowanych.Omawiana dyrektywa mówi bowiem, że KE do końca 2025 roku przedstawi PE i Radzie UE sprawozdanie na temat stosowania rynkowych cen detalicznych energii elektrycznej, któremu „w stosownych przypadkach będzie towarzyszyć lub po którym zostanie opublikowany wniosek ustawodawczy”, a wniosek ten może określać datę zakończenia stosowania cen regulowanych.