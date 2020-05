Ministerstwo Klimatu: Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej przyjęty

Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich - poinformowało w środę (20 maja) Ministerstwo Klimatu.

Na stronach resortu podano, że 14 maja Komitet do Spraw Europejskich przyjął Polski Plan Wdrażania reform rynku energii elektrycznej.

Zaznaczono, że obowiązek przygotowania Planu wynika z rozporządzenia UE w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. "Polska, jako państwo stosujące mechanizm zapewnienia wystarczalności mocy w postaci rynku mocy, była zobowiązana do przygotowania Planu Wdrażania oraz do przekazania go do Komisji Europejskiej w celu wydania przez nią opinii. KE opublikowała projekt Polskiego Planu Wdrażania i rozpoczęła konsultacje publiczne dokumentu. Po przeprowadzeniu konsultacji KE wydała opinię, w której przedstawiła swoje rekomendacje" - napisano.

Wskazano, że Plan Wdrażania przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich uwzględnia rekomendacje KE. Uzupełniony dokument zawiera plan reform rynku energii elektrycznej w pięciu obszarach: rynek bilansujący, DSR, rynek detaliczny, rozbudowa sieci i połączenia transgraniczne oraz ograniczenia alokacji.

Napisano, że dokument uwzględnia także wpływ nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz jej negatywnymi konsekwencjami dla terminowego przebiegu aktualnie prowadzonych inwestycji i rozpoczętych reform.