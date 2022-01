Ministerstwo ma wsparcie dla firm, które zaangażują się w elektrownie jądrowe

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska zatwierdziło „Program wsparcia krajowego przemysłu do współpracy z energetyką jądrową”. Z danych resortu wynika, że w ostatnich 10 latach ponad 80 polskich przedsiębiorstw uczestniczyło w międzynarodowych projektach jądrowych.

Zdobyte doświadczenie

Co może polski przemysł?

Dokument stwierdza, że krajowe przedsiębiorstwa dysponują dużym potencjałem do realizacji projektów jądrowych w roli podwykonawców i poddostawców. Kompetencje te wypracowane zostały w trakcie dotychczasowej realizacji prac w energetyce konwencjonalnej, OZE, przemyśle petrochemicznym i chemicznym, górniczym, stoczniowym ­ w kraju oraz za granicą.Istotnym katalizatorem, przyśpieszającym proces rozwijania kompetencji jest realizacja projektów eksportowych dla zagranicznych elektrowni jądrowych.Przypomniano, że polski przemysł już od wielu lat świadczy usługi oraz dostarcza produkty dla energetyki jądrowej za granicą, głównie w UE, ale również w innych częściach świata. W ostatnich 10 latach ponad 80 krajowych przedsiębiorstw uczestniczyło w międzynarodowych projektach jądrowych jako podwykonawcy.Zidentyfikowano ponadto kolejną grupę blisko 250 polskich przedsiębiorstw, które przy niewielkich działaniach dostosowawczych, możliwych do zrealizowania w stosunkowo krótkim czasie, mogą rozpocząć działalność w tej branży.Raport podkreśla, że dotychczasowe analizy wskazują, że krajowy przemysł będzie mógł uczestniczyć w wielu obszarach projektu jądrowego – zarówno w obszarze infrastruktury towarzyszącej, maszynowni (turbozespół) oraz przy produkcji lub montażu pewnych komponentów reaktorowni.Przy czym zaangażowanie polskich firm w tym ostatnim obszarze będzie wymagało znacznych i kosztownych przygotowań, prawdopodobnie przy budowie kolejnych reaktorów udział krajowych podmiotów będzie w tym obszarze większy.Po transformacji społeczno-­gospodarczej z początku lat 90. nadal w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych utrzymuje się wielosegmentowa struktura działalności, tj. przedsiębiorstwa realizują często prace w więcej niż jednym segmencie (projektowania warsztatowego, produkcji, montażu, serwisowania), co szczególnie predestynuje je do realizacji prac w ramach Programu PEJ.