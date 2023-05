Minutor Energia jest coraz bliżej wejścia na rynek mocy

Dzięki umowie spółki zależnej zawierającej m.in. cesję wstępnej certyfikacji magazynu energii o mocy do 8 MW i pojemności do 32 MWh, grupa kapitałowa Minutor Energia zbliża się do przystąpienia do aukcji głównej rynku mocy jeszcze w 2023 roku.

MTR Farm PV2, spółka zależna notowanej na rynku NewConnect spółki Minutor Energia, która działa w szeroko pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), podpisała 11 maja br. umowę z NRG Development.

Grupa NRG Project specjalizuje się w dostarczaniu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii.

Rynek mocy jest dodatkowym bezpiecznikiem systemu energetycznego na wypadek wystąpienia niedoborów energii.

Kontrakt obejmuje m.in. cesję wstępnej certyfikacji magazynu energii o mocy do 8 MW i pojemności do 32 MWh, która pozwoli na jego zgłoszenie do aukcji głównej jeszcze w 2023 roku

Ten krok Minutora Energii w stronę rynku mocy stanowi realizację strategii spółki, która zakłada dewelopowanie projektów OZE oraz rozwój wielkoskalowych magazynów energii.

Oprócz wspomnianej cesji kontrakt obejmuje wykonanie przez NRG Development projektu budowlanego dla magazynu energii, który powstanie na terenie województwa śląskiego, uzyskanie od urzędów i innych instytucji niezbędnych dokumentów oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zawarcie umowy pozwoli spółce Minutor Energia przyspieszyć o rok proces certfyfikacji wielkoskalowego magazynu energii oraz szybsze wejście na rynek mocy.

- Bardzo się cieszę z nawiązania współpracy z NRG Development, która pozwoli nam szybciej zrealizować strategiczne założenia związane z rozwojem spółki - zaznacza Zbisław Lasek, prezes spółki Minutor Energia. - Naszym zamiarem jest wybudowanie wielkoskalowego magazynu energii, dzięki któremu Minutor Energia uzyska 2 stabilne źródła przychodów. Będą one wynikały z obecności na rynku mocy oraz handlu energią elektryczną. Podpisanie umowy obejmującej cesję wstępnej certyfikacji magazynu energii pozwoli nam jeszcze w tym roku uczestniczyć w aukcji głównej na rynku mocy - dodaje Zbisław Lasek.

W budowie grupy producentów magazynów energii dostrzegają realną szansę na zbudowanie przewagi w zakresie dostaw

Grupa NRG Project specjalizuje się w dostarczaniu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii, tj. pakiety akumulatorowe dla transformacji górnictwa, systemy magazynów energii z EMS dla rolnictwa, systemy magazynowania energii ze SCADA dla przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą oraz dewelopment projektów magazynów energii (NRG Development i NRG Project).

W swoich magazynach energii korzysta z polskich systemów EMS i Scada, przekształtników dwukierunkowych oraz obudów. W 2024 r. do oferty NRG Project dołączą ogniwa produkowane w Europie. Kilka lat temu NRG Project jako jedna z pierwszych firm w Polsce zajęła się rozwojem projektów magazynów energii. Obecnie w budowie grupy producentów magazynów energii dostrzega realną szansę na zbudowanie przewagi w zakresie dostaw.

- Współpraca z Minutorem Energia to dobry krok, który jest zgodny ze strategią grupy NRG Project, zakładającej rozwój polskich producentów systemów magazynowania energii dla OZE. Docelowo pozwoli nam ona budować polską przeciwwagę konkurencyjną na rynku europejskim dla rozwiązań azjatyckich. Bardzo mnie to cieszy, że Minutor Energia jest jedną z tych firm, które faktycznie stawiają na rodzime produkty i rozwijają polską myśl technologiczną - mówi Kamil Talar, wiceprezes NRG Development.

W dobie transformacji energetycznej duże magazyny energii zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym. Urząd Regulacji Energetyki prognozuje, że pomimo stałego wzrostu mocy zainstalowanej w systemie za sprawą zależnych od pogody odnawialnych źródeł energii, w ciągu najbliższych 15 lat dojdzie do spadku mocy dyspozycyjnej.

Bateryjne urządzenia służące do magazynowania energii od niedawna są obecne na rynku mocy

Utrzymanie stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego będzie więc wymagało wprowadzenia nowych rozwiązań, które - tak jak wielkoskalowe magazyny energii, odciążą sieć elektroenergetyczną, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii. Bateryjne urządzenia służące do magazynowania energii od niedawna są obecne na rynku mocy - po raz pierwszy pojawiły się na aukcji głównej w grudniu 2022 roku.

Minutor Energia działa na szeroko pojętym rynku OZE. Angażuje się w projekty klastrowe, farmowe, a także przedsięwzięcia z zakresu magazynowania energii.