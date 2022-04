Minutor Energia jest na drodze do umowy na 8 mln zł

Firma Minutor Energia ma szanse wybudować 79 instalacji fotowoltaicznych na mocy umowy opiewającej na 8 mln zł. Niedawno podpisała list intencyjny w tej sprawie.

Minutor Energia to notowana na New Connect spółka, która specjalizuje się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii. Firma ogłosiła, że 14 kwietnia podpisała list intencyjny ze spółką należącą do międzynarodowego holdingu, którego nazwy na razie nie ujawniono.

Dokument zobowiązuje obydwie strony do zawarcia do dnia 30 czerwca umowy, której wartość opiewa na około 8 mln zł. Przedmiotem kontraktu będzie zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w 79 lokalizacjach wskazanych przez globalnego przedstawiciela wyżej wymienionego holdingu.

Zgodnie z ustaleniami stron przedmiotem umowy będzie zaprojektowanie i założenie instalacji fotowoltaicznych o łącznej szacunkowej mocy około 2,4 MWp. Ostateczna moc może ulec zmianie ze względu na stan techniczny poszczególnych obiektów udostępnionych firmie Minutor Energia przez inwestora. List intencyjny określa m.in. zaprojektowanie i dopasowanie instalacji fotowoltaicznych, z których każda będzie miała około 20-30 kWp.

- Podpisanie listu intencyjnego to ważny punkt naszej strategii, która zakłada wzmocnienie sprzedaży spółki Minutor Energia dla segmentu B2B. Wierzymy, że jest to milowy krok w rozwoju naszej firmy, będącej tuż po wprowadzeniu na rynek innowacyjnych magazynów energii, zaprojektowanych przez polskich specjalistów - podsumowuje Zbisław Lasek, prezes firmy Minutor Energia.