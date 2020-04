Mirosław Klepacki: Każdy kraj będzie bronił swojego producenta

Nasza sytuacja wygląda całkiem przyzwoicie. Czasami nawet otrzymujemy zapytania, czy nie możemy zwiększyć dostaw - mówi WNP.PL Mirosław Klepacki, prezes Apatora, z którym rozmawiamy w ramach naszego projektu EEC Defence. Problemy mogą się jednak już niebawem. Nowe rozdanie po koronawirusie, jak przypuszcza Klepacki, może być dla Apatora problemem. - Państwa UE, gdzie sprzedajemy dużą część naszych urządzeń, mogą wprowadzić przepisy faworyzujące swoich producentów. Tak może być np. w przypadku Niemiec czy Francji - dodaje.

- Spowolnienie może nastąpić w sprzedaży urządzeń pomiarowych dla przemysłu. Może się zdarzyć sytuacja, że firmy przemysłowe będą ograniczały swoje koszty i będą wstrzymywały inwestycje np. w automatyzację procesów. Nasza sprzedaż do przemysłu nie jest bardzo duża, osiąga poziom ok. 5 proc. Przeważającą większość naszej sprzedaży kierujemy do firm zarządzających takimi mediami jak woda, gaz i energia elektryczna, które ustawowo są zmuszone do wymian legalizacyjnych.- O ile w Polsce będą preferowani krajowi producenci, będziemy w stanie poradzić sobie samodzielnie, bez korzystania z pomocy publicznej. Nie widzę ryzyka, że pójdziemy po dotacje czy zapomogi ze strony państwa, bo zamknęliśmy jakiś dział w Apatorze. Jeżeli już, to może tak być w przypadku jakiejś mniejszej spółki z naszej grupy kapitałowej, która produkuje na potrzeby przemysłu. Generalnie, nie będziemy obciążeniem dla państwa w tym zakresie.Oczekujemy natomiast innego rodzaju wsparcia, mianowicie, że rząd wyraźnie wskaże, że to polscy producenci powinni dostarczać urządzenia pomiarowe do polskich firm energetycznych i gazowych. Te decyzje powinny być kaskadowane w dół, począwszy od ministerstw, aż do konkretnych firm. Dzięki temu takie urządzenia będą produkowane w kraju, a nie sprowadzane z zagranicy. Warto tu podkreślić, że duże przedsiębiorstwa krajowe, takie jak Apator, to stabilni, rzetelni płatnicy podatków zasilających krajowy budżet, wpływający na poziom PKB i zatrudniający ponad 2 tys. pracowników. Poza tym spółki grupy Apator współpracują z szerokim gronem krajowych kooperantów i dostawców – wobec tego można sądzić, iż społeczne i gospodarcze oddziaływanie przedsiębiorstwa jest dużo większe.Dystrybutorzy energii oraz Polska Spółka Gazownictwa mogą być dobrymi stymulatorami rozwoju naszej gospodarki. Obecnie odbiorcy z energetyki niekoniecznie chcą płacić za produkt wyprodukowany w UE, biorą często tańsze produkty pochodzące z Chin.Oczywiście wysyłamy pisma do ministerstw działających na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i handlu międzynarodowego. Informujemy w nich o problemach polskich producentów i proponujemy rozwiązania, które mogą poprawić ich sytuację - zwłaszcza w tym trudnym okresie spowodowanym epidemią.- Na razie nas to nie dotknęło, ale jest to duże ryzyko. Jeżeliby takie sytuacje się pojawiły, to może mieć to niekorzystne konsekwencje dla naszej bieżącej działalności operacyjnej, bowiem musimy mieć pieniądze, chociażby na zakupy materiałów do produkcji. Płynność finansowa jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mogę wypracować na papierze zysk, ale jeśli nie mam płynności finansowej, to można zamknąć firmę. Jeżeli spółki skarbu państwa ograniczą mocno wydatki inwestycyjne i nie będą płacić na czas wykonawcom i dostawcom, to może skończyć się to bardzo źle dla polskich przedsiębiorców i całej gospodarki.Czytaj także: Apator z niższym zyskiem. Ale jest też dobra wiadomość - Nowe rozdanie może być dla nas lepsze w kraju, ale gorsze w eksporcie. Państwa UE, gdzie sprzedajemy dużą część naszych urządzeń, mogą wprowadzić przepisy faworyzujące swoich producentów. Tak może być np. w przypadku Niemiec czy Francji, gdzie sprzedajemy sporo naszych urządzeń. Te kraje mają swoich producentów, którzy produkują takie same urządzenia co Apator.- Każdy kraj będzie bronił swojego producenta. W przypadku liczników gazu aż 80 proc. naszej produkcji trafia na eksport, w przypadku liczników wody jest to 55 proc. W przypadku liczników energii elektrycznej większość sprzedajemy w Polsce, ale w ostatnim czasie dynamicznie zwiększała się sprzedaż do Niemiec. Tam z rynku wypieraliśmy w większości inne zagraniczne firmy. Im większe firmy energetyczne w Niemczech, tym chętniej sięgały po produkty zagraniczne.Więcej o EEC Defence – Razem bronimy gospodarki na stronie