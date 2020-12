MKIŚ: aukcje OZE przedłużone do końca 2021 roku

Komisja Europejska 17 grudnia zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o sześć miesięcy, do 31 grudnia 2021 r. - poinformował w środę resort klimatu i środowiska.

Przypomniano, że dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

- Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów- wskazał wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.





Resort przekazał, że odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, który docelowo przewiduje wydłużenie tego mechanizmu również na okres po 2021 roku.

Ministerstwo dodało, że dodatkowo, 28 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie rządu ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.