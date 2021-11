MKiŚ: Ministrowie V4 za uznaniem roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej UE

Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali oświadczenie, w którym potwierdzają konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej - poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak czytamy w komunikacie resortu, wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński złożył w czwartek wizytę na Węgrzech. Spotkanie odbyło się na zaproszenie ministra Jánosa Süli odpowiedzialnego za planowanie, budowę i uruchomienie dwóch nowych bloków w Elektrowni Jądrowej w Paks. Napisano, że w spotkaniu uczestniczyli ministrowie Czech oraz Słowacji, a rozmowy dotyczyły wyzwań stojących przed sektorem energetyki jądrowej oraz o roli tego źródła w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Dopełnieniem wizyty - jak informuje resort - było podpisanie wspólnego oświadczenia Ministrów V4 odpowiedzialnych za energetykę na drodze do neutralności klimatycznej (Joint Statement of V4 ministers responsible for energy on path towards climate neutrality). Stwierdzono w nim, że "tempo zmian klimatycznych sprawia, że celu osiągnięcia wspólnych europejskich celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej pilnie musi ustanowić ramy wsparcia dla wszystkich inwestycji i technologii zdolnych do redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Potwierdzono również "konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz innych istotnych politykach z punktu widzenia dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw i finansów".

W oświadczeniu wezwano Komisję Europejską do jak najszybszego, jednak nie później niż do końca listopada 2021 r., przedstawienia zapowiedzianego uzupełniającego aktu delegowanego do rozporządzenia w sprawie taksonomii, który w oparciu o obiektywną podstawę naukową powinien objąć także sektory energetyki jądrowej i gazu ziemnego. Takie działania pozwolą zapewnić równe warunki działania i zapobieganie destabilizacji i zakłóceniom na rynku energii.

Zwrócono również uwagę, że państwom członkowskim należy zagwarantować maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), aby umożliwić wspieranie rozwoju wszystkich czystych technologii potrzebnych do osiągnięcia celów redukcji emisji.