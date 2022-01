MKiŚ: podpisano nowelę ws. procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej

Minister Klimatu i Środowiska podpisała nowelę rozporządzenia, które nakłada na sprzedawców energii z urzędu obowiązek dołączania do faktury informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej - przekazał w środę resort.

Jak poinformował w środowym komunikacie resort środowiska, minister Anna Moskwa podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

"Nowelizacja nakłada na sprzedawców z urzędu, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej" - wskazano.

Resort wyjaśnił, że struktura kosztów będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone tym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu, co ma skutkować "obiektywnymi i transparentnymi wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych".

W praktyce nowe przepisy obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej. Chodzi m.in. o koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty uzyskania i umorzenia tzw. świadectw pochodzenia.

Według MKiŚ celem wprowadzonych zmian jest m.in. zwiększenie świadomość odbiorców energii elektrycznej co do czynników wpływających na podwyżki na rachunku za prąd czy kwestii związanych ze zmianami klimatu - "jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę". Dodano, że w przypadku przedsiębiorstw chodzi o zmobilizowanie ich "do szybszej dekarbonizacji źródeł pozyskiwania energii".

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w "Dzienniku Ustaw"; wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.