MKiŚ skierowało do konsultacji projekt Polityki Surowcowej Państwa

Resort klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt Polityki Surowcowej Państwa - poinformowało w piątek ministerstwo. Jak podkreślono, strategia ma zapewnić bezpieczeństwo surowcowe kraju.

W komunikacie poinformowano, że uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od 9 lipca na adres: Departament.Nadzoru.Geologicznego@klimat.gov.pl

Ministerstwo wskazało, że Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze środowisko.

"SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych - związanych z tym - zmian prawnych i instytucjonalnych" - wyjaśniono.

Dodano, że - zgodnie z SOR - PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Resort zwrócił uwagę, że do najważniejszych celów szczegółowych przewidzianych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa zaliczać się będzie m.in.: zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła ziemi; poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin; zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej; ochrona złóż kopalin; współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców.

PSP przewiduje również pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

W dokumencie skierowanym do konsultacji wskazano m.in., że w przypadku węgla energetycznego, to w najbliższych latach należy się spodziewać malejącego zapotrzebowania. Kiedy w 2018 roku było to 62 mln ton rocznie, to w 2025 r ma być to ok. 57 mln ton, a w 2030 r. - 54 mln ton rocznie. Poziom zapotrzebowania na węgiel kamienny ma w 2030 r. wynieść do 36 mln ton, a w 2040 r. do 25 mln ton.

Polityka Surowcowa Państwa odnośnie węgla brunatnego pokazuje, że w latach 2025-2030 można się spodziewać wzrostu zapotrzebowania w granicach 62-63 mln ton rocznie. Od 2030 r. następuje jednak duży spadek zapotrzebowania - do 48 mln ton w 2030 r. i 16 mln ton w 2040 roku.

Inaczej sprawa wygląda z gazem ziemnym. W tym przypadku PSP wskazuje na rosnące zapotrzebowanie w kolejnych latach i dekadach. I tak w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego zapotrzebowanie z ponad 17 mln m sześc. w 2018 r. rośnie do ok. 18,5 mln m sześc. w 2025. Według prognozy w 2030 r. wielkość zapotrzebowania jeszcze wzrośnie do 22,8-27,6 mln m sześc.; w 2040 roku ma być to 26-30,4 mln m sześc. gazu.