MKiŚ szacuje na 49 mld nakłady na realizację mapy drogowej geotermii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o opracowaniu „Wieloletniego Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. Według resortu to mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 r., z perspektywą do 2050 r. przy szacowanych nakładach 49 mld zł.

Jak podało ministerstwo w środę, dokument składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał geotermii płytkiej oraz nisko, średnio- i wysokotemperaturowej, magazynowanie energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz proponowane zmiany legislacyjne. Ujęto w nim również kwestie związane z finansowaniem i koordynacją zadań.

Według ministerstwa klimatu, koszt Programu do 2050 r. to ponad 49 mld zł. Dofinansowanie z budżetu, NFOŚiGW, NCBiR, Banku Ochrony Środowiska, Krajowego Plan Odbudowy, itp. ma wynieść ponad 12 mld zł.

W ramach mapy drogowej zaplanowano wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak "Moje Ciepło"; dalsze wsparcie geotermii nisko- i średniotemperaturowa w ramach programu NFOŚiGW "Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce" oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa "Geotermia Polska".

Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS - zaznaczył resort.

Kolejnymi obszarami działania mają być instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych; rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych; rozwój magazynowania ciepła i energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych; wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych; dostosowanie rozwiązań prawnych oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.