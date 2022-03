ML System notuje duży wzrost sprzedaży, ale przy niższym zysku

Firma ML System, zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi, na poziomie skonsolidowanym w 2021 roku wypracowała 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc., osiągając zysk EBITDA w wysokości 24,4 mln zł, czyli o 10 proc. więcej rok do roku i 1,7 mln zł zysku netto, co daje spadek rok do roku o ponad 80 proc. - wynika z informacji podanych przez spółkę.

"Miniony rok należy zaliczyć do udanych"

Rynki ukraiński i rosyjski nie istotnym kierunkiem rozwoju