ML System w 2020 ze wzrostem zysku netto o ponad 190 proc.

Grupa ML System oferująca m.in. rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV) w 2020 roku wypracowała prawie 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz blisko 10,2 mln zł zysku netto wobec niespełna 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i niecałe 3,5 mln zł zysku netto w 2019 roku.

- W 2021 rok weszliśmy z rekordowym portfelem zamówień, przewyższającym 100 mln zł, co rysuje korzystną perspektywę sprzedażową. W zakresie fotowoltaiki klasycznej spodziewamy się, że w roku bieżącym prosumenci pozostaną aktywni - stwierdził Dawid Cycoń, w liście do akcjonariuszy.- Dodatkowo zamierzamy położyć większy nacisk na rozwój naszej oferty dedykowanej sektorowi MŚP. Uważamy, że małe i średnie przedsiębiorstwa w następstwie wzrostu cen energii elektrycznej będą poszukiwać alternatywnych rozwiązań, kierując swoją uwagę w stronę fotowoltaiki - dodał Dawid Cycoń.Dawid Cycoń stwierdził też w liście do akcjonariuszy, że ML System w segmencie BIPV w 2021 roku zamierza umacniać pozycję zagraniczną, a szczególną perspektywę wzrostu dostrzega w Skandynawii oraz krajach Beneluksu.- Dodatkowo cieszy nas zwrot w polityce USA w kierunku zielonej energii. To również interesujący nas bardzo perspektywiczny rynek. Na rynku krajowym z kolei popyt będą napędzały nowe wymagania w zakresie warunków technicznych i usytuowania budynków a także Europejska Polityka Zielonego Ładu. Niezbędna jest rozpoczęta już transformacja energetyczna Polski, której ML System staje się istotną częścią - napisał prezes ML System.