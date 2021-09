ML System w I półroczu 2021 ze wzrostem przychodów i spadkiem zysku

ML System w I półroczu 2021 roku wypracował 72,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26 proc., ale koszty własne sprzedaży firmy rosły szybciej. W I półroczu 2021 roku spółka miała około 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec około 8,1 mln zł rok wcześniej - wynika z raportu ML System za I półrocze 2021.

Czynniki sprzyjające inwestycjom w PV

Natomiast, jak wskazała spółka w raporcie, w I półroczu 2021 roku koszt własny sprzedaży (KWS), w porównaniu do analogicznego okresu 2020 wzrósł o 48 proc. co oznaczy, że te koszty rosły szybciej niż przychody (26 proc.). Na zwiększenie KWS wpłynął, jak podano, wzrost kosztów materiałów - przede wszystkim stali, aluminium i szkła oraz wzrost kosztów wydziałowych, głównie wynagrodzeń.Grupa ML System w I półroczu 2021 osiągnęła zysk EBITDA w wysokości około 11 mln zł wobec 13,8 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że obniżenie wyniku EBITDA związane jest z mniejszym niż w i półroczu 2020 udziałem wysokomarżowej sprzedaży eksportowej (produktów BIPV) w strukturzeprzychodów oraz wzrostem zatrudnienia niezbędnym w szczególności w działachprodukcyjnych w celu uruchomienia linii związanych z Quantum Glass, 2D Glass oraz ActiveGlass.ML System zaznacza, że na wynik za I półrocze 2021 składa się również relatywnie niższy wynik za sam I kwartał 2021, kiedy spółka relokowała niektóre linie i urządzenia produkcyjne (w tym w szczególności dedykowane produkcji BIPV) w związku z przygotowaniem powierzchni napotrzeby rozlokowania linii do produkcji Quantum Glass.ML System zaznacza, że przyrost przychodów ze sprzedaży w samym II kwartale 2021 wynosi ponad 46, 1 mln zł , zysku netto prawie 3, 7 mln zł (wobec straty netto 460 tys. zł na koniec 1 kwartału), a przyrost zysku EBITDA to ponad 8,4 mln zł wobec około 2, 5 mln zł w I kwartale 2021.W I półroczu 2021 grupa ML System osiągnęła 3,2 mln zł zysku netto w porównaniu z 8,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na spadek zysku netto wpłynęła, jak podała spółka, realokacja zasobów wytwórczych BIPV, realizowana głównie w I kwartale 290291, ukierunkowana na optymalne ich dostosowanie do wdrożenia produkcji QG oraz wzrost kosztów materiałów (w tym głównie stali i aluminium), usług obcych i wynagrodzeń.- Inwestujemy w rozwój zasobów ludzkich z myślą o uruchomieniu kolejnych linii produkcyjnych. Realokacja zasobów wytwórczych zakończyła się pomyślnie, dzięki czemu aktualnie na bieżąco odpowiadamy na zgłaszany popyt. W samym II kwartale 2021 r. wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 2,3 mln zł wobec 0,3 mln zł w I kwartale. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wartość eksportu będzie rosła – podkreśla Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.- Rosnące ceny energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, a także polityka UE nastawiona na promowanie efektywności energetycznej budynków i zwiększanie udziału energii odnawialnejw obiektach, sprzyjać będą inwestycjom prywatnym i publicznym w BIPV oraz w klasyczną fotowoltaikę – podsumowuje Dawid Cycoń.ML System to spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), a także produkty tradycyjnej fotowoltaiki i specjalistyczne szkło, w tym dla branży automotive.